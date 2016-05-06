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Повысить качество белорусских двигателей поручил Президент, посещая Минский моторный завод

06 мая 2016 10:37
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Новости Беларуси. Качество белорусских двигателей необходимо повысить. Президент Беларуси поставил такую задачу, посещая Минский моторный завод. Это ведущий производитель современных дизельных двигателей среди стран СНГ.

Главе государства доложили о состоянии и перспективах развития промышленного холдинга. В частности речь шла о производстве новых современных моторов, расширении линейки и необходимости выпуска отечественных аналогов импортных двигателей, которые используют производители белорусской сельхозтехники.

Звучали и вопросы относительно качества. Например, у тракторного завода есть нарекания на некоторые модели моторов. Президент требует устранить технические неполадки, ведь в основном белорусские двигатели соответствуют современным требованиям.

На моторном заводе сегодня производят двигатели поколения Евро-4 и Евро-5. В ближайшее время здесь освоят и стандарт Евро-6. В планах предприятия также создание цеха высокоточного чугунного литья. Самая большая задача завода на сегодня – обеспечение внутреннего рынка собственными двигателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в области промышленности # Александр Лукашенко

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