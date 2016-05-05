Больше минералки, меньше коньяка: что сейчас покупают белорусы в продуктовых магазинах?

Новости Беларуси. Средний чек в минском магазине на четверть выше, чем в регионах. А ежемесячно один белорус тратит на еду около полутора миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты также подсчитали, что пользовалось спросом в магазинах и на рынках в этом году. Выросли продажи овсянки, минеральной воды, детского питания, сливочного масла и мяса.

Меньше стали котироваться фрукты, плодовое вино, коньяк и слабоалкогольные напитки. Судя по всему, белорусы переходят на здоровое питание.