Проложить торговые пути с 56 странами: названы лучшие предприятия-экспортёры в Беларуси

Новости Беларуси. Буквально несколько минут назад в стране выбрали лучших экспортеров. В этом году почетные призы получили представители более 40 ведущих компаний республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При подведении итогов учитывались география и объем поставок каждого производителя. Например, экспортер года в металлургии проложил торговые пути в 56 стран мира, а лидер в разработке информационных технологий на экспорт поставил почти 100 процентов интеллектуального товара.

Кстати, объем продаж за границу большинства лауреатов превысил сумму в 25 миллионов долларов.

Елена Кудрявец, генеральный директор ОАО «Белорусская калийная компания»:

На экспорт идет более 90% калийных удобрений, производимых «Беларуськалием». Сегодня наша продукция присутствует более чем в 100 странах мира. Наверное, сложно найти страну, которая импортирует калий и не импортирует белорусский калий.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Да, снижены цены на мировых рынках. Но если мы будем смотреть по показателям наших победителей, то в количественных выражениях – в тоннах, килограммах, штуках – идет увеличение роста и увеличение количества стран, куда поставляется наша продукция.