Новости экономики за 05.05.2016

Новости Беларуси. В Беларуси начинается досрочная выплата пенсий. Это связано с тем, что 9-е мая — праздничный день, а на 10-е в этом году приходится Радуница. В каких регионах начнут выдавать деньги завтра — узнаем у нашего экономического обозревателя Алексея Мартиненка.

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ

Сегодня деньги поступили только в почтовые отделения Минска, Бобруйска и Могилева. А уже с завтрашнего дня выплаты будут производиться во всех регионах страны. О режиме работы своего отделения можно узнать в колл-центре по короткому номеру 154. Кстати, размер пенсий по возрасту у белорусских ветеранов Великой Отечественной почти в два раза больше, чем у остальных. Участники и инвалиды войны получают около пяти с половиной миллионов рублей.

НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ

Отмена санкций вызвала серьезный интерес инвесторов к Беларуси. Наша страна готовится представить свои возможности на масштабном осеннем форуме, а также крупных переговорах в Вене в конце месяца. Также Национальное агентство по инвестициям выбрало десять предприятий для проведения приватизации. На повестке и вопрос отмены виз для желающих применить свой капитал в Беларуси.

Наталья Никандрова, директор Национального агентства инвестиций и приватизации Республики Беларусь:

Слышать информацию из прессы или смотреть по телевидению - это одно, а приехать, посмотреть собственными глазами - это абсолютно другое. Это позволит увеличить и туристические потоки, и бизнес-контакты

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕТРЫ

Жилье, от которого откажутся льготники, теперь могут перевести в социальное. Указ Президента определил судьбу бесхозных квартир, построенных по госзаказу. Если льготные квадратные метры не востребованы — их переведут в категорию социального пользования. То есть раздадут сиротам, инвалидам и другим нуждающимся. За прошлый год с господдержкой было построено более полутора миллионов квадратных метров жилья.

КОРЗИНА ПО ПОЛКАМ

Средний чек в минском магазине на четверть выше, чем в регионах. А ежемесячно один белорус тратит на еду около полутора миллионов рублей. Эксперты также подсчитали, что пользовалось спросом в магазинах и на рынках в этом году. Выросли продажи овсянки, минеральной воды, детского питания, сливочного масла и мяса. Меньше стали котироваться фрукты, плодовое вино, коньяк и слабоалкогольные напитки. Судя по всему, белорусы переходят на здоровое питание.

На валютно-фондовой бирже прошли очередные торги. По их итогам курс доллара снизился на 11 рублей. Евро тоже подешевел, но более значительно. Российский рубль стал дороже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.