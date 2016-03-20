Повышение пенсионного возраста: опыт Казахстана

Новости Казахстана. В Казахстане в эти дни проходят выборы в парламент. Однако больше говорят о возможной очередной пенсионной реформе. Первая была проведена два десятилетия назад. Это при том, что 62% площади страны занимают нефтегазоносные районы, и сегодня Казахстан входит в число 15-ти ведущих стран мира по запасам черного золота. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ передает из Астаны.

Валентина Кириченко, пенсионер, житель Астаны:

У нас пенсионная реформа вводилась постепенно каждые полгода. Как-то приняли спокойно. Живем.



Валентина Фоминична вышла на пенсию 5 лет назад. Всю жизнь проработала в легкой промышленности. Прошла путь от конструктора до руководителя большого предприятия. Когда в 1998 году в Казахстане решили в первый раз повысить пенсионный возраст – для женщин до 58, для мужчин до 63 лет, тогда еще директор швейной фабрики восприняла эту новость более чем позитивно.



Валентина Кириченко, пенсионер, житель Астаны:

Лично я сказала, что Президент наш продлили нашу молодость. Работаешь – не пенсионер. Теперь уже в порядке вещей. Теперь вот новая реформа – женщинам до 63 увеличили.



Валентина Фоминична говорит уже о новом возрастном цензе для пенсионеров, к которому вплотную подошли в Казахстане. Женщины вскоре будут выходить на заслуженный отдых, как и мужчины, в 63 года. Впрочем, в таком возрасте Валентина Фоминична и ушла на пенсию, хотя в ее случае работу можно было оставить намного раньше. И таких примеров в Казахстане долго искать не надо.



Гульжана Карагусова, министр здравоохранения и социальной защиты населения Республики Казахстан (2001-2007 гг.):

Вот мне 65. У меня трое детей, 8 внуков и я не хочу не работать. Тем более что все последние исследования говорят о том, что старение и все болезни идут, как только прекращается умственная деятельность и двигательная.



Казахстан одним из первых в СНГ повысил пенсионный возраст. И вот спустя буквально 20 лет страна вновь подошла к увеличению этой цифра. Гульжана Карагусова отмечает, что это вполне оправданный шаг.

За последнее десятилетие средняя продолжительность жизни в Казахстане выросла. У женщин – до 75, у мужчин – до 70 лет. Это однозначно положительная тенденция, которая в целом говорит о росте уровня жизни населения. Но вместе с этими цифрами растет и финансовая нагрузка.



Жанарыс Раимбеков, доктор экономических наук:

1 миллион 700 человек у нас – это люди, которые получают пенсии. Это 10% населения от работающих. Это большая нагрузка для бюджета.



Гульжана Карагусова, министр здравоохранения и социальной защиты населения Республики Казахстан (2001-2007 гг.):

Сейчас мы уже на таком рубеже, когда 60% нашего бюджета – это затраты на социальный сектор. То есть то, что никакой отдачи не дает – социальные выплаты, которые у нас постоянно растут и так далее. Естественно, если так и дальше, то государство обречено. Именно поэтому все страны, без исключения, западные страны уже поднимают даже дальше – 67 есть пенсионный возраст.

Ольга Коршун, СТВ:

Всем известен принцип бутерброда, который падает маслом вниз. А в нашем случае это принцип финансового бутерброда. Чем больше площадь хлеба, тем тоньше слой масла. Это о том, как формируются наши пенсии.

Чтобы на пенсии в Казахстане хватало и на пенсии, и на масло, ответственность за финансовое будущее пенсионеров решили разделить. Сейчас на пенсию копят трое – государство, сам будущий пенсионер и его работодатель.

Государство гарантирует выплату базовой пенсии, размер которой зависит от стажа. В свою очередь работник отчисляет в пенсионный фонд 10% своего ежемесячного заработка. В 2018-м в пользу сотрудника средства будут перечислять и работодатели.



Батербек Ермакович, житель Астаны:

(А вы уже думали, на что будете тратить деньги, которые накопите на пенсию?) Скорее всего, это пойдет на быт, на обустройство, может, на дом.

Батербеку до пенсии еще далеко. Но уже сейчас в его «заначке» более 3-х миллионов тенге. Это примерно 180 миллионов белорусских рублей. Хорошее подспорье на пенсии. А главное, забота о заслуженном отдыхе не ляжет неподъемным бременем на будущие поколения. В целом, на пенсионные нововведения в Казахстане Батербек смотрит здраво. Отмечает, по таким правилам живет весь мир.



Батербек Ермакович, житель Астаны:

Женщинам и мужчинам собираются поднять. В Японии – 73 года, В США очень высокий пенсионный порог. Но, тем не менее, это все-таки правильное решение – повышение пенсионного возраста.



Кстати, опыт Японии может пригодиться не только Казахстану. В стране восходящего солнца даже после выхода на пенсию многие продолжают работать уже в статусе наставника. За 5 лет пенсионер должен подготовить себе достойную смену. Таким образом, не прерывается ниточка опыта и знаний, а экономика от такого тандема только в плюсе.

Кстати, международный опыт говорит и в пользу повышения пенсионного возраста.