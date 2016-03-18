Новости экономики за 18.03.2016

Новости Беларуси. Сбои при применении банковских карточек возможны в Беларуси. Об этом предупреждают обслуживающие организации. Подробности узнаем у экономического обозревателя программы Новости «24 часа» на СТВ.

Пин-аут

Предстоящей ночью и завтра утром будут вестись технологические работы по обновлению программной начинки оборудования. Таким образом, возможны сбои при безналичных расчётах, в течение нескольких часов могут не работать банкоматы и инфокиоски. Сейчас оборудование готовят к деноминации.

К примеру, на экране банкомата будет организован выбор одного из двух вариантов денежной единицы Республики Беларусь. Опция будет работать до конца этого года. Возможность проведения операций в новой валюте до 1 июля 2016 года будет заблокирована.

Дмитрий Лапко, заместитель председателя правления Национального Банка Республики Беларусь:

Национальный банк на сегодняшний день стал в регионы доставлять денежные знаки нового образца. Для того чтобы с 1 июля мы смогли достаточно оперативно все выпустить в обращение.

Весомый партнер

ЕАЭС намерен создать зону свободной торговли с Китаем. Сейчас идет подготовка соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. Это первый шаг на пути к намеченной глубокой интеграции, которая, по мнению экспертов, может расширить ассортимент самых разных товаров, в том числе и в Беларуси.

Евразийская экономическая комиссия сегодня в Москве рассмотрела и внутренние вопросы – от формирования единого цифрового пространства до регулирования алкогольного рынка.

Не нефтью единой

Власти Саудовской Аравии хотят отказаться от нефти как главного источника доходов. Каждое такое заявление играет свою роль на рынке углеводородов.

Али аль-Наими, министр нефти Саудовской Аравии:

Я не думаю, что существует более идеальная страна для возобновляемой энергетики, чем Саудовская Аравия.

В королевстве есть все, что необходимо для строительства солнечных электростанций. На этом фоне эталонная марка Brent сегодня торгуется стабильно выше 41 доллара за баррель.

Курсы валют

На белорусской валютно-фондовой бирже доллар все увереннее приближается к отметке в 20 тысяч. Сегодня американская валюта стала дешевле на 66 рублей, евро — на 10. Белорусский рубль укрепился к валютной корзине на 23 сотых процента.