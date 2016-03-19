Белорусские следы на Лазурном берегу: специальный репортаж «Картины мира» из Канн

Конфеты с шампанским – банальный, но традиционный подарок к Новому году. К чему это я вспомнил сейчас и почему соединил два этих продукта? Белорусские конфеты, конфеты «Коммунарки» конечно же, вкусные и не очень дорогие, а сколько может стоить шампанское на Лазурном берегу Франции (пусть даже и вкусное), вы себе представить не можете! Мы расскажем об этом чуть позже, поскольку изучили меню в ресторане на набережной Круазет, оказавшись в столице фестивалей и выставок – городе Канне или, как иногда любят говорить, в Каннах.

Повод для посещения этих мест почти сенсационный! Международные эксперты, нанятые британским изданием Financial Times, изучили «под микроскопом» важнейшие города Европы и пришли к выводу (держитесь крепче, как сказал наш один новый знакомый), пришли к выводу, что Минск – практически лучший мегаполис в Европе для ведения бизнеса! И в начале недели белорусская столица получила награды сразу в двух номинациях. О том, как это было, о белорусских следах на Лазурном берегу и, как я уже сказал, – о цене на шампанское в местных ресторанах – в нашем специальном репортаже.

Приятное удивление: уже в аэропорту Ницца встречает афишами с именем Марка Шагала. Во Франции он особенно популярен. И сотрудники музея не скрывают корни великого художника

Джоанна Линдског, хранитель фондов музея Марка Шагала в г. Ницца:

Шагал родился в Витебске.

Юрий Козиятко:

Кроме творческого влияния, Шагал формирует у европейцев, никогда не бывавших Беларуси, образ нашей неизвестной для них страны. Эти домики из прошлого, застывшие на картинах великого художника. Наверняка, французы так и представляют сегодняшнюю Беларусь.

Джоанна Линдског, хранитель фондов музея Марка Шагала в г. Ницца:

По его работам не скажешь, что Беларусь – современная страна, на картинах застыла реальность прежних лет.

Однако же в 40-ка километрах от этих образов минувшего обнаружилось вдруг, что Беларусь совсем не такая! В столице выставок и фестивалей, городе Канне, Минск вознесли в список европейских городов будущего.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец в зале, где собрались руководители европейских городов, получал награду британского издания Financial Times.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь во Французской Республике:

Когда одно из ведущих мировых изданий – Financial Times вручает награду, это уже важно само по себе. О Минске услышали, про Минск, может быть, многие узнали. Минск фактически открыл двери.

По эффективности затрат на ведение бизнеса Минск опередил Москву, Прагу, Варшаву и многие европейские столицы, вовсе не попавшие в заветную десятку.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Приятно находиться в одном ряду с Москвой, Киевом, другими знаковыми европейскими городами. Это совместный плод работы как городских структур, так и республиканских органов управления.

В числе городов с лучшей стратегией привлечения иностранных инвестиций белорусская столица оказалась в компании с Барселоной, Лондоном, Стокгольмом...

Кортни Фингер, шеф-редактор FDI Magazine:

Мы полагались на независимые информационные источники и опирались на точные цифры. Мы учитывали критерии, которые важны инвесторам при принятии решения, куда им лучше вложить деньги. Только цифры и ничего личного!

Попасть в топовые списки стремились 220 городов Европы. По эффективности ведения бизнеса Минск уступил только Киеву. Мэр украинской столицы, вдохновленный рейтингом, решил нокаутировать публику окончательно.

Виталий Кличко, мэр г. Киев:

Как чемпион мира я готов лично охранять каждого инвестора!

К слову, мэры Киева и Минска в зале церемонии оказались локоть к локтю. Случайно ли это? И не сдобрен ли салат из рейтингов политическим майонезом?

Кортни Фингер, шеф-редактор FDI Magazine:

Политика часто меняется. А наши исследования проводились на протяжении шести месяцев и даже дольше. Однако же не стоит отрицать, что в целом политика оказывает воздействие на бизнес-среду.

Павел Латушко Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь во Французской Республике:

Западные компании, если мы говором о Франции – французские компании без согласия Елисейским дворцом или без консультирования с высшим руководством Франции вряд ли будут организовывать или открывать свой бизнес в нашей стране.

После отмены санкций против Беларуси Евросоюз, как минимум, перестал игнорировать очевидные успехи.

Алексей Ваганов, бизнесмен (Беларусь):

На фоне снятия санкций очень непредвзятый, очень большой интерес, потому что мы европейская страна с европейской столицей. И эти две награды заслуженно получены городом Минском.

Минск и Беларусь в целом достойны внимания не только потому, что находятся в центре Европы.

Виталий Макарчик, владелец магазина (г. Ницца):

Я вообще считаю Минск как пример для всех европейских городов. Потому что я всем своим знакомым французам показываю: «Посмотрите, вы видели чистоту и порядок? Посмотрите здесь и посмотрите там». Они не верят, что это Минск, что это Беларусь. Они думают, что это какая-то подставная картинка в Photoshop нарисованная.

Виталий говорит со знанием дела: родился в Беларуси, но уже 15 лет живет во Франции и может оценивать происходящее на родине не замыленным взглядом. В Ницце у него свой продуктовый магазин.

Виталий Макарчик, владелец магазина (г. Ницца):

Я бы с удовольствием продавал белорусский сыр, творог.

А это – Павел. Тоже уроженец Беларуси, но, по сути, представитель молодого французского поколения. Во Франции оказался в середине 90-х, семилетним ребенком. Поэтому родину помнит на уровне первоклашки – и в прямом, и в переносном смысле. Зато знает цену нынешним белорусским ноу-хау.

Павел Нехайчик, создатель интернет-портала (г. Канн):

Много талантов в Беларуси, особенно в сфере информатики. Всем известны такие программы, созданные белорусами, как Вайбер, Маскарад. Очевидно, что Беларусь продвигается в этом направлении, есть почва для стартапов и для развития новых идей!

Вручение наград Минску проходило в Канне в рамках всемирно известной выставки недвижимости. И на белорусскую столицу тот час обратила внимание крупная компания, владеющая тысячами отелей в разных странах мира. Это отели под брендами Новотель, Меркури, Ибис, Софитель.

Но одних лишь гостиничных номеров для процветания Минска недостаточно, считает представитель компании ACCOR.

Алексис Деларофф, гендиректор ACCOR в России и странах СНГ:

Отели – это, конечно, хорошо. Но для того, чтобы строить отели, должно быть больше туристов. И, на мой взгляд, для того, чтобы было больше туристов, очень важно снять все ограничения, которые могут существовать. Чем легче визовый режим, тем легче привлекать туристов, которые могут приехать на день, на два, на выходные. Взял, купил билет, приехал, посмотрел, получил удовольствие.

Тем ни менее, строительство новых отелей способствовало чудному превращению рыбацкой деревушки во всемирно известные Канны, – считает бизнесмен из Ниццы.

Кристиан Соколов, бизнесмен (г. Ницца):

Начало положил отель Карлтон. А после Второй мировой войны тут начали проводить серьезные мероприятия. Например, кинофестиваль с присутствием кинозвёзд мировой величины, благодаря наличию гостиниц. А в Ницце в то время не было подходящей инфраструктуры.

Кристиан – француз в третьем колене, несмотря на то, что он Соколов. От родоначальника, депортированного из Петербурга после Октябрьской революции, кроме фамилии, пожалуй, ничего русского уже и не осталось...

Юрий Козиятко:

Знаете что-нибудь по-русски?

Кристиан Соколов, бизнесмен (г. Ницца):

Безусловно.

Но с удовольствием произносит слово…

Кристиан Соколов, бизнесмен (г. Ницца):

Водка! (смеётся)

И это первая реакция на вопрос об известных ему белорусских товарах.

Кристиан Соколов, бизнесмен (г. Ницца):

Проблема в том, что продукты в русские магазины прибывают из разных стран. Сложно узнать страну происхождения и сказать, что вот то и то привезено из Беларуси.

Даже белорусу, владеющему гастрономом в Ницце, мы открыли новость…

Виталий Макарчик, владелец магазина (г. Ницца):

Брест! Вы мне такую новость рассказали! Я с радостью узнаю об этом, что это белорусское!

Нашему глазу продукты из Беларуси заметны сразу. Ведь уже после двух дней командировки «дым Отечества так сладок…»

Юрий Козиятко:

Я вижу сразу конфеты «Аленка».

Это тоже знакомый вкус детства – вафли в белой глазури. Тоже белорусские.

Юрий Козиятко:

А что еще белорусское у вас в магазине есть?

Виталий Макарчик, владелец магазина (г. Ницца):

Квас, например. Квас – это товар, который мы уже много лет продаем, он распространен. Его все любят, не только белорусы.

Конкурентоспособность таких продуктов за границей подогревается ностальгией и консерватизмом желудка.

Ольга, уроженка Молдовы, жительница г. Ницца:

Я покупаю то, к чему я привыкла с детства. Бывает, хочется пряников, бубликов, молочных продуктов – кефир, творог, к которым мы привыкли. Их просто нет в супермаркетах французских, поэтому приходим сюда.

Но, доля белорусских продуктов в магазине могла бы быть большей.

Юрий Козиятко:

Вы напрямую покупаете или через каких-то посредников?

Виталий Макарчик, владелец магазина (г. Ницца):

Через поставщиков в Германии. А те поставщики, в свою очередь, покупают в России белорусские товары. Напрямую мы ничего не можем купить, кроме кваса. Спасибо им, что они напрямую работают, без российских поставщиков.

В номинации «не французская еда» гастрономия из Беларуси вполне может конкурировать и с шаурмой, и с кебабом в этих краях. Пресловутые беженцы погоду тут не делают. Франция не так популярна, как Великобритания или Швеция.

На недавних местных выборах Ницца ошеломила: тут острее всего проявилась ксенофобия. И в первом туре триумфатором оказался национальный фронт Ле Пен!

Виталий Макарчик, владелец магазина (г. Ницца):

Я тоже за нее голосовал. Я хотел бы, чтобы все-таки немножко во Франции навели порядок, а не бла-бла-бла.

Голосуя за антиэмигрантский фронт, Виталий как будто бы пилит сук, на котором сидит... Но убежден, что нет!

Виталий Макарчик, владелец магазина (г. Ницца):

Мы – это одни эмигранты, а все остальные – плохие эмигранты. К нам отношение позитивное, в принципе.

Павел Нехайчик, создатель интернет-портала (г. Канн):

Различия в этих двух иммиграционных волнах на лицо. Русскоязычные гораздо образованнее и богаче эмигрантов, которые нахлынули теперь. Лазурный берег популярен у русскоязычных с большими деньгами, которые оказывают серьезное позитивное влияние на местную экономику.

Надо сказать, что к русскоязычным в этих краях относятся по-особенному – они ведь не разевают роток на чужой вершок, а, напротив, пополняют французский бюджет!

Кристиан Соколов, бизнесмен (г. Ницца):

Когда русские поселились на Лазурном берегу, началось в каком-то смысле безумие! Цены взлетели как на недвижимость, так и на услуги. Русские тратили деньги в больших количествах, покупая дорогой алкоголь по немыслимым ценам, устраивали даже что-то вроде конкурса – кто купит самую дорогую бутылку.

Юрий Козиятко:

В пляжном ресторане на набережной Круазет в меню можно найти шампанское по цене 1 тысяча 650 евро за бутылку. И вот есть даже 3 тысячи 900 евро за одну бутылочку. Говорят, даже белорусские толстосумы отличались тут щедростью.

Наши, конечно, не шикуют, как русские нувориши, но доподлинно известно, что недвижимостью на Лазурном берегу обзаводятся.

Анжела Донава, блогер моды (г. Канн):

Белорусские покупатели всегда здесь ценятся, потому что покупают быстро, покупают в красивых местах красивую недвижимость.

Наша фотомодель Анжела Донава, оказавшаяся на каннском побережье в замужестве, продвигает на Лазурном берегу не обладателей банковских счетов, а талантливых людей из Беларуси.

Анжела Донава, блогер моды (г. Канн):

Мы представили Ивана Айплатова, белорусского дизайнера. Также проходили здесь выставки белорусских артистов. Вот Глория Ран (прим. – художница), Ирина Ромбальская привозила свою коллекцию кукол, которая очень понравилась. Было очень много гостей из Монако, которые остались под впечатлением.

После нынешнего признания развивать свой успех на Лазурном берегу намерен и город Минск.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Я думаю, что в следующем году Минск будет представлен на этой выставке. Мы соберем все свои компании, которые занимаются строительством, инфраструктурные проекты и достойно представим город Минск.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь во Французской Республике:

Мы должны представлять свою страну. Мы должны позиционировать столицу нашей Родины для того, чтобы рассказывать о наших возможностях, чтобы привлекать потенциальных инвесторов.

В этом регионе полезно не только себя показать, но и людей посмотреть. Столица Лазурного берега – один из первых в мире смарт-сити, то есть умный город. Где внедрена система умного освещения, умного расходования воды, используются удобные экологичные технологии.

Юрий Козиятко:

В Ницце на выбор можно взять общественный велосипед, а можно – электрический автомобильчик. И в городе есть специальные стоянки, чтобы подзарядить батарейку.

У нас таких автомобилей пока еще нет, но у Минска хороший потенциал, считает мэр города Шорец.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Каждый ищет свою изюминку. Наверное, мы здесь сильны тем, что у нас достаточно мощный промышленный потенциал, причем различных сфер деятельности – это и пищевая промышленность, и перерабатывающая, и свободно-экономическая зона, и Парк высоких технологий, которые, я думаю, должны развиваться. Мы должны здесь занять свою нишу.

В Провансе популярна игра в шары под названием петанк. В пригороде Ниццы мы сразились с местными парнями и даже удивили французов.

Юрий Козиятко:

Наш знакомый Клод показывает, как играть в петанк. Нужно бросить маленький шарик…

Чтобы выиграть, большой шар нужно подкатить максимально близко к маркеру – кошонету (в переводе с французского – поросенку). И, судя по всему, поросенка мы и подложили умудренным игрокам. Как говорится, новичкам везет.

Юрий Козиятко:

Оценку 10 ставит мне Клод.

А тем временем в музее белорусского художника Шагала в Ницце проводят уроки для французских детей. Великий мастер кисти, поделив жизнь на две страны, пришел к выводу, что в реке времени французский город вполне может получить белорусское отражение.