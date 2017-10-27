Новости экономики за 27.10.2017

По данным магазинов, самым востребованным товаром являются надувные санки. Они же тюбинги. Пока что кататься на них рано, но белорусы все же не сдаются перед холодами и готовы активно проводить время. Все очевидно – такие санки нравятся и детям, и взрослым. Средний чек – до 100 рублей, что значительно дешевле всего остального зимнего инвентаря. Да и не требует никакой подготовки. Остается только не забыть о технике безопасности.

Новости Беларуси. Характерный ночной минус за окном вызвал резкий спрос на зимние вещи. Покупатели срочно обновляют сезонный гардероб, а также скупают санки, ватрушки и лыжи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зима – не повод отказываться от активных развлечений.

БИЛЕТ НА БАЛЕТ. И НЕ ТОЛЬКО

На фоне вещевого спроса падает внимание к концертам и мероприятиям. Поэтому столичная индустрия развлечений решила устроить своеобразную черную пятницу – балеты, эстрадные концерты, детские спектакли. Билеты можно приобрести со скидкой 10-15%. Но поторопитесь, осталось всего несколько часов.

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ

От расходов перейдем к доходам. Зарплата бюджетников выросла за последние три месяца. Самую большую прибавку получили в Брестской, Витебской и Гомельской областях. Из городов лидирует Минск. В среднем шкала роста доходов от 27 до 54 рублей в месяц по стране. Кстати, в сентябре зарплаты бюджетников увеличились почти на 6% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

НАЛИЧНЫЕ БУДУТ КСТАТИ

Сегодня ночью не будут работать банковские карточки. Банковский процессинговый центр 28 октября будет выполнять технологические работы с 2 часов ночи до 6 часов утра. В этот промежуток времени возможны сбои в работе пластика, а также в терминалах, которые работают с наличными деньгами.

И к курсам валют. Евро оценили в 2,29, доллар предлагают купить за 1,97. Сотня российских рублей конвертируется в 3,40.