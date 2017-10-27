Прямой эфир

Новости экономики за 27.10.2017

27 октября 2017 16:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Характерный ночной минус за окном вызвал резкий спрос на зимние вещи. Покупатели срочно обновляют сезонный гардероб, а также скупают санки, ватрушки и лыжи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зима – не повод отказываться от активных развлечений.

БУБЛИК КАЖДОМУ

По данным магазинов, самым востребованным товаром являются надувные санки. Они же тюбинги. Пока что кататься на них рано, но белорусы все же не сдаются перед холодами и готовы активно проводить время. Все очевидно – такие санки нравятся и детям, и взрослым. Средний чек – до 100 рублей, что значительно дешевле всего остального зимнего инвентаря. Да и не требует никакой подготовки. Остается только не забыть о технике безопасности.

Новости экономики за 27.10.2017-1

БИЛЕТ НА БАЛЕТ. И НЕ ТОЛЬКО

На фоне вещевого спроса падает внимание к концертам и мероприятиям. Поэтому столичная индустрия развлечений решила устроить своеобразную черную пятницу – балеты, эстрадные концерты, детские спектакли. Билеты можно приобрести со скидкой 10-15%. Но поторопитесь, осталось всего несколько часов.

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ

От расходов перейдем к доходам. Зарплата бюджетников выросла за последние три месяца. Самую большую прибавку получили в Брестской, Витебской и Гомельской областях. Из городов лидирует Минск. В среднем шкала роста доходов от 27 до 54 рублей в месяц по стране. Кстати, в сентябре зарплаты бюджетников увеличились почти на 6% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

НАЛИЧНЫЕ БУДУТ КСТАТИ

Сегодня ночью не будут работать банковские карточки. Банковский процессинговый центр 28 октября будет выполнять технологические работы с 2 часов ночи до 6 часов утра. В этот промежуток времени возможны сбои в работе пластика, а также в терминалах, которые работают с наличными деньгами.

И к курсам валют. Евро оценили в 2,29, доллар предлагают купить за 1,97. Сотня российских рублей конвертируется в 3,40.

# Экономика # Экономическая рубрика

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Кобяков: Беларусь твердо намерена сохранять открытый характер экономики и привлекать иностранные инвестиции
27 октября 2017 16:53

Андрей Кобяков: Беларусь твердо намерена сохранять открытый характер экономики и привлекать иностранные инвестиции

Белорусский парламент ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС
27 октября 2017 16:30

Белорусский парламент ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

Белорусско-европейский экономический форум открывается в Люксембурге 27 октября
27 октября 2017 06:28

Белорусско-европейский экономический форум открывается в Люксембурге 27 октября