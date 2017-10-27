Новости экономики за 27.10.2017

Новости Беларуси. Характерный ночной минус за окном вызвал резкий спрос на зимние вещи. Покупатели срочно обновляют сезонный гардероб, а также скупают санки, ватрушки и лыжи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зима – не повод отказываться от активных развлечений.
БУБЛИК КАЖДОМУ
По данным магазинов, самым востребованным товаром являются надувные санки. Они же тюбинги. Пока что кататься на них рано, но белорусы все же не сдаются перед холодами и готовы активно проводить время. Все очевидно – такие санки нравятся и детям, и взрослым. Средний чек – до 100 рублей, что значительно дешевле всего остального зимнего инвентаря. Да и не требует никакой подготовки. Остается только не забыть о технике безопасности.
БИЛЕТ НА БАЛЕТ. И НЕ ТОЛЬКО
На фоне вещевого спроса падает внимание к концертам и мероприятиям. Поэтому столичная индустрия развлечений решила устроить своеобразную черную пятницу – балеты, эстрадные концерты, детские спектакли. Билеты можно приобрести со скидкой 10-15%. Но поторопитесь, осталось всего несколько часов.
ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ
От расходов перейдем к доходам. Зарплата бюджетников выросла за последние три месяца. Самую большую прибавку получили в Брестской, Витебской и Гомельской областях. Из городов лидирует Минск. В среднем шкала роста доходов от 27 до 54 рублей в месяц по стране. Кстати, в сентябре зарплаты бюджетников увеличились почти на 6% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.
НАЛИЧНЫЕ БУДУТ КСТАТИ
Сегодня ночью не будут работать банковские карточки. Банковский процессинговый центр 28 октября будет выполнять технологические работы с 2 часов ночи до 6 часов утра. В этот промежуток времени возможны сбои в работе пластика, а также в терминалах, которые работают с наличными деньгами.
И к курсам валют. Евро оценили в 2,29, доллар предлагают купить за 1,97. Сотня российских рублей конвертируется в 3,40.