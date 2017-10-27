Белорусский парламент ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС

Новости Беларуси. Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза ратифицирован 27 октября в верхней палате белорусского парламента. Документ базируется на передовых таможенных практиках и законодательно закрепляет перевод системы таможенного администрирования внешнеэкономической деятельности в союзе с бумажных носителей на электронные формы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это позволит значительно сэкономить ресурсы бизнеса, ускорить прохождение таможенных процедур, а также фактически нивелирует человеческий фактор при принятии решений на всех этапах – от регистрации декларации до выпуска товаров.

Сергей Рахманинов, председатель потоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности:

Очень важно, что просматривается в этом комплексе законопроектов единая стратегия, которая связана с укреплением позиции Беларуси на международной арене в политическом плане, расширение экономического сотрудничества и учет прав наших граждан. Поскольку мы сейчас активно вовлечены в глобальную систему взаимодействия и наши люди сейчас присутствуют везде, поэтому в некоторых законопроектах, которые представлены, как раз обеспечивается защита прав граждан Беларуси за пределами Беларуси.

После ратификации Таможенного кодекса Беларуси предстоит в течение двух лет привести в соответствие с ним свое законодательство. Кодекс вступит в силу после получения Евразийской экономической комиссией уведомлений о ратификации договора от всех пяти стран-участниц.