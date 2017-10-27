Андрей Кобяков: Беларусь твердо намерена сохранять открытый характер экономики и привлекать иностранные инвестиции

Стратегия нашей страны амбициозна. Беларусь намерена войти в тридцатку стран-лидеров по благоприятному инвестиционному климату. К тому же мы открыты для совместных проектов и к использованию самых современных форм инвестирования. Привлечь партнеров может и выгодное территориальное положение: Беларусь – географический центр Европы, а еще ворота в ЕАЭС. Иностранный бизнес уже создал в Беларуси около 6 тысяч предприятий. При этом заработал в прошлом году более миллиарда долларов прибыли.

Новости Беларуси. Беларусь отличает легкость ведения бизнеса. Представители экономического блока правительства презентовали 27 октября возможности нашей страны на Белорусско-европейском инвестиционном форуме в Люксембурге. Его главная цель – продвижение сильных, во многом уникальных сторон белорусской экономики – это IT и логистика – среди западных деловых кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы твердо намерены сохранять открытый характер экономики и привлекать иностранные инвестиции. На любом государственном предприятии может быть создано совместное производство. Мы готовы к использованию самых современных форм инвестирования: от иностранных и совместных предприятий до концессионных соглашений и частно-государственного партнерства. Все это есть у нас в законодательстве. Развитие и доступ к транспортно-энергетической инфраструктуре у нас лучшие в Евразии. Я не прошу верить мне на слово, просто приезжайте в Беларусь и вы сами все это увидите.

На полях саммита прошел ряд двусторонних встреч. Премьер-министр встретился с представителями Европейского инвестиционного банка, а также с заместителем генерального директора Всемирной торговой организации. Алан Вулфф высказал уверенность, что переговоры по вступлению Беларуси в ВТО должны завершиться в среднесрочной перспективе. Говорили в Люксембурге и о роли Беларуси на политической карте Европы.

Сейчас идет подготовка к саммиту «Восточного партнерства». Наша страна участвует в этой инициативе ЕС наряду с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдовой и Украиной. В этом списке Беларусь – единственное стабильное государство, на территории которого нет ни одного конфликта, что очень высоко ценят в ЕС. Это подчеркнул сегодня еврокомиссар по Европейской политике соседства Йоханнес Хан на встрече с премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым.

Он также заявил о готовности начать работу по формированию основных элементов соглашения о взаимодействии Беларуси и ЕС. Речь шла и о сотрудничестве с Международным валютным фондом и дальнейших экономических преобразованиях, которые готов поддержать Брюссель в нашей стране.