Новости экономики за 26.10.2017

Новости Беларуси. С 1 ноября в стране повышаются пенсии, трудовые пособия, а также социальные доплаты. Это стало возможным в результате увеличения суммы бюджета прожиточного минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ И СТИПЕНДИЙ

Бюджет прожиточного минимума – это минимальная сумма, необходимая для обеспечения жизни человека в месяц (стоимость продуктов, лекарств, одежды, проезда в транспорте и обязательных налогов). Учитывается он исходя из социального статуса. Так вот, этот бюджет с начала ноября в среднем составит 197 рублей 81 копейку.

Увеличение вроде небольшое, на 0,1 %, однако пересчитаны будут трудовые пенсии, студенческие стипендии, выплаты семьям с детьми разных возрастов. А еще пособия для инвалидов и другие социальные выплаты, которые начисляются на основе бюджета прожиточного минимума. БОЛЬШЕ РЕМЕСЛЕННИКОВ

В Беларуси стало больше ремесленников. Любимое хобби может стать хорошим заработком: в Минэкономики подсчитали, что за 9 месяцев 2016 года ремеслом занимались чуть более 8000 человек, а в 2017 году уже 11 тысяч. Причем тенденция стала заметна еще в начале года, когда только был взят курс на либерализацию в экономике. Напоминаем, 9 октября Президент подписал указ, упрощающий работу ремесленников.

Теперь для начала необходимо заплатить налог размером всего в одну базовую (23 рубля), и, собственно, заняться делом. Ремесленники теперь не должны получать сертификаты соответствия, имеют право обучать троих учеников. А еще могут продавать свои изделия не только на ярмарках, но и прямо в мастерских, размещая рекламу в интернете и социальных сетях. Как сэкономить на бензине: несколько дельных советов ТУРИСТИЧЕСКИЙ ДОХОД

10 миллионов долларов – столько за год в Гродненской области оставили туристы, въехавшие в страну без визы. Это гостиницы, завтраки в кафе и ужины в ресторане, банальные магнитики и белорусские продукты. Цифра немаленькая. Напоминаем, возможность в течение пяти суток посмотреть Гродно, его окрестности и Августовский канал безвизовые туристы получили ровно год назад. За это время таких гостей в регионе побывало 43 тысячи из 65 стран мира, больше всего – из соседних Литвы и Польши. Средний срок пребывания двое суток, в день каждый из туристов тратил около 100-120 евро.