«Повышение экологии и комфорта жизни». Минск присоединяется к международной программе «Зелёный город»

Новости Беларуси. Минск присоединяется к масштабной международной программе «Зеленый город», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специальный план действий для белорусской столицы будет разработан при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

Символический старт проекту был дан 4 мая в городской ратуше на встрече с руководителем минского офиса финансовой структуры. Сотрудничество рассчитано не на один год. 3 «Зеленый город» затрагивает самые разные аспекты жизни – освещение, вопросы экологии, системы городского транспорта и ЖКХ. Пилотным проектом станет тепловая модернизация жилфонда. ЕБРР готов оказать финансовую поддержку. На эти цели банк выделит 15 миллионов евро.

Виктор Лаптев, заместитель председателя Мингорисполкома:

Транспорт, освещение, экологические аспекты впоследствии будут реализованы. Второй важный этап этой реализации – возможность привлечения финансирования – как в виде кредитов с низкими ставками Европейского банка, так и донорских средств. Таким образом, мы решим ряд задач. В первую очередь, это повышение экологии и комфорта жизни.