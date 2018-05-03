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Новости экономики за 03.05.2018

03 мая 2018 17:13
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Новости Беларуси. Беларусь увеличила экспорт тканей,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 03.05.2018-1

Почти в 4 раза выросли поставки шерстяной пряжи. Всего было отгружено этой продукции на миллиона долларов. Примечательно, что рост поставок легпрома пришелся преимущественно на дальнее зарубежье. На треть вырос экспорт льняных тканей. Сейчас лен – самая значимая позиция в экспорте текстиля. По итогам двух месяцев 2018 года продажи за рубеж достигли 6 миллионов долларов. На фоне подорожания нефти средние цены на синтетику выросли на треть. Стоимостный экспорт обогнал физические поставки.

МИРУ НАДО БОЛЬШЕ МЯСА

Новости экономики за 03.05.2018-4

В мире дорожает еда. Средние цены на продовольствие в 2017 году выросли на 8% к уровню предыдущего года. Таким образом, стоимость продуктов достигла самого высокого показателя за последние четыре года. Мяса во всем мире станут потреблять намного больше.

Как изменятся в Беларуси процентные ставки на депозитном и кредитном рынках

Новости экономики за 03.05.2018-7

Такими прогнозами делятся экономисты продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Рост потребления мяса птицы на глобальном рынке ожидается на 12%, вырастет потребление говядины и свинины, спрос на молочные продукты увеличится на 20%.

НЕДЕЛЯ ДОСТУПНОСТИ

Новости экономики за 03.05.2018-10

Ко Дню Победы юристы и адвокаты бесплатно проконсультируют людей с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей с психофизическими особенностями, ветеранов Великой Отечественной войны. Им расскажут о правах и возможностях. По всей стране 3 мая стартовала Неделя доступности. Главный акцент – право на правосудие и доступность юридической помощи людям с инвалидностью.

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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