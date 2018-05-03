Новости экономики за 03.05.2018

Новости Беларуси. Беларусь увеличила экспорт тканей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти в 4 раза выросли поставки шерстяной пряжи. Всего было отгружено этой продукции на миллиона долларов. Примечательно, что рост поставок легпрома пришелся преимущественно на дальнее зарубежье. На треть вырос экспорт льняных тканей. Сейчас лен – самая значимая позиция в экспорте текстиля. По итогам двух месяцев 2018 года продажи за рубеж достигли 6 миллионов долларов. На фоне подорожания нефти средние цены на синтетику выросли на треть. Стоимостный экспорт обогнал физические поставки. МИРУ НАДО БОЛЬШЕ МЯСА

В мире дорожает еда. Средние цены на продовольствие в 2017 году выросли на 8% к уровню предыдущего года. Таким образом, стоимость продуктов достигла самого высокого показателя за последние четыре года. Мяса во всем мире станут потреблять намного больше. Как изменятся в Беларуси процентные ставки на депозитном и кредитном рынках

Такими прогнозами делятся экономисты продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Рост потребления мяса птицы на глобальном рынке ожидается на 12%, вырастет потребление говядины и свинины, спрос на молочные продукты увеличится на 20%. НЕДЕЛЯ ДОСТУПНОСТИ