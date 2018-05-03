Как изменятся в Беларуси процентные ставки на депозитном и кредитном рынках

Новости Беларуси. Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках в 2018 году по прогнозам Нацбанка значительно не изменятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, сегодня ставка рефинансирования 10,5% годовых. На межбанковском рынке эта величина является нейтральной, то есть в стране наблюдается устойчивый экономический рост. Средняя процентная ставка по всем кредитам в белорусских рублях с начала 2018 года уменьшилась на полпроцента. В марте показатель был чуть более 12% годовых. По всему кредитному портфелю в белорусских рублях процентная ставка в марте снизилась до 8,5% годовых.