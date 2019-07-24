Посол Узбекистана в Беларуси: «Одной из целей форума является изучение возможностей друг друга»

Новости Беларуси. Первый официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Минск состоится 31 июля. Поводом для приезда станет I белорусско-узбекский форум регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная тема – промышленная кооперация. На выставку в Минск узбекские предприятия привезут более тысячи наименований товаров, среди которых знаменитый текстиль, овощи и фрукты, лекарства, образцы автопрома.

Пока товарооборот двух стран по итогам 2018 года составляет 420 миллионов долларов. Свою лепту в достижение миллиардной планки (именно такую задачу ставили главы двух государств) могут внести регионы. Отдельный интерес к сфере IT. В ходе двухдневного визита Шавкат Мирзиёев также планирует посетить белорусский ПВТ.

Насирджан Юсупов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:

Одной из целей этого форума является именно изучение возможностей друг друга, перспектив совместной работы. Каждая область Узбекистана и Беларуси нащупала для себя какие-то интересные направления: где-то мясо-молочная промышленность, где-то производство сельскохозяйственной техники. Есть в области малого бизнеса очень интересные проекты, в пищевой промышленности, в переработке сельскохозяйственной продукции. Узбекистан очень славится своей сельскохозяйственной продукцией. Беларусь тоже славится своим текстилем, Узбекистан славится своим хлопком. Тут я думаю тоже, есть много интересного, над чем мы должны работать.