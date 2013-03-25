Посол Украины Валентин Величко: Сегодня украинцы видят белорусов как надеждых партнеров, с которыми можно работать на долгосрочной основе

Новости Беларуси. Минская область имеет большой потенциал для увеличения экспорта товаров в Украину. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Валентин Величко на встрече с руководителями ведущих предприятий столичного региона. Сегодня Беларусь занимает четвертое место в объеме товарооборота с Украиной, уступив позиции лишь России, Китаю и Германии. Между тем Минщина с регионами Украины наторговала на сумму более миллиарда долларов. Востребованы потребителями южной соседки удобрения и гербициды, сельхозтехника, а также продукты питания. Однако присутствие наших товаров на украинском рынке можно значительно расширить, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валентин Величко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине:

Минская область имеет отношения со всеми ведущими областями: и Киевской, и Одесской, и Харьковской. Сегодня надо просто следить за качеством. Ведь главные критерии сейчас – это цена и качество. Сегодня украинцы видят белорусов как надеждых партнеров, с которыми можно работать на долгосрочной основе.

Юрий Тумаха, генеральный директор ООО «Дорэлектромаш»:

Мы сотрудничаем с Украиной несколько лет по нескольким направлениям. Это поставки дорожно-строительной техники, поставки троллейбусов и их комплектующих. Хоть сотрудничество долгосрочное, но, к сожалению, объемы не растут из-за тяжелого положения в Украине. Парнерские отношения, долю свою мы, конечно, держим, предпринимаем все меры, но, когда станет легче жить в Украине, экспорт пойдет вверх.