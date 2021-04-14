Посол Китая в Беларуси: товарная биржа играет активную роль во время пандемии

Новости Беларуси. Об укреплении торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Китаем 14 апреля говорили в Минске. Посол этой страны посетил Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
Председатель БУТБ: «Биржа своими механизмами упростила поиск партнёров на белорусском рынке»
Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:
Товарная биржа играет универсальную, активную роль во время пандемии, поскольку сделка онлайн, в электронном виде не зависит от ситуации в мире – сложная эпидемиологическая ситуация или нет. Все-таки люди могут спокойно сидеть дома и онлайн осуществлять свои сделки.
Биржевые торги позволяют китайскому бизнесу очень быстро находить партнеров в Беларуси и эффективно заключать сделки.