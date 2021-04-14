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Посол Китая в Беларуси: товарная биржа играет активную роль во время пандемии

14 апреля 2021 12:28
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Новости Беларуси. Об укреплении торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Китаем 14 апреля говорили в Минске. Посол этой страны посетил Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Председатель БУТБ: «Биржа своими механизмами упростила поиск партнёров на белорусском рынке»

Посол Китая в Беларуси: товарная биржа играет активную роль во время пандемии-1

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:
Товарная биржа играет универсальную, активную роль во время пандемии, поскольку сделка онлайн, в электронном виде не зависит от ситуации в мире – сложная эпидемиологическая ситуация или нет. Все-таки люди могут спокойно сидеть дома и онлайн осуществлять свои сделки.

Посол Китая в Беларуси: товарная биржа играет активную роль во время пандемии-4

Биржевые торги позволяют китайскому бизнесу очень быстро находить партнеров в Беларуси и эффективно заключать сделки.

# Беларусь-Китай # Экономика # Се Сяоюн # Фотофакт

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