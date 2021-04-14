Председатель БУТБ: «Биржа своими механизмами упростила поиск партнёров на белорусском рынке»

Новости Беларуси. Об укреплении торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Китаем 14 апреля говорили в Минске. Посол этой страны посетил Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Об укреплении торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Китаем 14 апреля говорили в Минске. Посол этой страны посетил Белорусскую универсальную товарную биржу, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
Это своего рода показатель того, что китайское правительство и глава дипломатической миссии придают особое значение биржевой торговле. Еще два года назад на биржевых торгах не было ни одной китайской компании. Сегодня их уже 40, в том числе два китайских брокера. Если за 2020 год биржевой товарооборот с Китаем составлял 13,5 миллиона долларов, то только за первый квартал 2021-го он уже достиг 7,5 миллиона долларов.
Посол Китая в Беларуси: товарная биржа играет активную роль во время пандемии
Александр Осмоловский, председатель правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа»:
Сегодня Белорусская универсальная товарная биржа разработала ряд инструментов, которые помогают китайским компаниям просто, быстро и эффективно зайти на белорусский рынок, и как раз таки непосредственно биржа своими механизмами упростила поиск партнеров на белорусском рынке, упростила и сделала быстрой покупку и продажу товаров.