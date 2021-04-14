Председатель БУТБ: «Биржа своими механизмами упростила поиск партнёров на белорусском рынке»

Это своего рода показатель того, что китайское правительство и глава дипломатической миссии придают особое значение биржевой торговле. Еще два года назад на биржевых торгах не было ни одной китайской компании. Сегодня их уже 40, в том числе два китайских брокера. Если за 2020 год биржевой товарооборот с Китаем составлял 13,5 миллиона долларов, то только за первый квартал 2021-го он уже достиг 7,5 миллиона долларов.

Посол Китая в Беларуси: товарная биржа играет активную роль во время пандемии