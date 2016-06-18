Посол Эквадора в Беларуси: «Ратификация отмены двойного налогообложения со стороны Беларуси – это важный шаг»

До рекламной паузы мы беседовали в студии с новым послом Беларуси в Бельгии и Евросоюзе. Однако не только с Европой выстраивает отношения Беларусь. Расхожим становится термин «страны дальней дуги». Это государства Африки, Азии и Латинской Америки, где Беларусь ищет новые рынки. Худо-бедно, но дело идет. Вот и с Эквадором соглашение (ключевое соглашение) об избежании двойного налогообложения ратифицировал на этой неделе Совет Республики. Важным является это событие еще и потому, что визит Президента Лукашенко в Эквадор возможен в 2016 году, о чем сообщалось ранее. Посол Эквадора в Беларуси Карлос Ларреа Давила специально для нашей программы прокомментировал событие.

Карлос Ларреа Давила, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Эквадор в Республике Беларусь:

Ратификация отмены двойного налогообложения со стороны Беларуси – это важный шаг. И чтобы это соглашение вступило в свою полную силу, нужно завершить все внутригосударственные процедуры и в нашей стране. И, конечно, мы понимаем, что это очень важно сделать до того, как состоится визит Александра Лукашенко в Эквадор. Ведь этот документ имеет большое значение для развития двусторонних отношений. Он является важным орудием для привлечения инвестиций не только в Беларусь, но и привлечения белорусских инвестиций в Эквадор. Этот документ позволяет более активно торговать, гарантирует юридическую безопасность и, конечно, привлекает частный бизнес для более тесного сотрудничества в торгово-экономическом секторе.

Буквально на днях компания «Белоруснефть» подписала контракт с эквадорским предприятием «Петроамазонас» на сумму около 125 млн долларов. Речь идет о долгосрочных инвестициях. Будет проводиться работа по повышению нефтеотдачи на блоке № 55 на месторождении «Армадилья».

Стоит отметить тот факт, что в Минске в ближайшие месяцы состоится торгово-экономический форум, который пройдет одновременно с проведением совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Эквадора и Беларуси.