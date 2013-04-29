Посевная кампания в южных регионах Беларуси выходит на финишную прямую

Новости Беларуси. Посевная в южных регионах страны выходит на финишную прямую. Закончить аграриям нужно до 1 мая. Хлеборобы на полях работают в две смены, органику вносят в ночное время. На счету – каждый час. Но в некоторых хозяйствах засеяна только половина площадей. Одни пеняют на погоду – поля все еще под водой. Другие попросту не подготовились к этой посевной: техника неисправна, людей не хватает.

Нынешняя посевная устанавливает жесткие правила. Все нужно делать в максимально сжатые сроки. Ведь из-за погодных условий хлеборобы «потеряли» уже около двух недель.

Руководитель хозяйства «Гвозница» в Малоритском районе сетует: в прошлые годы сев ранних зерновых заканчивали к середине апреля. А тут май на носу, а посеяно чуть больше половины.

Иван Цимбалист, председатель СПК «Гвозница»:

Мы сейчас находимся на поле примерно 30 га. 10 гектаров мы засеяли, остальное не можем засеять, потому что стоит вода. Если пускаем технику, техника вязнет.

Аграрии отвоевывают у большой воды каждый клочок земли. И пока теряют на подтопленных участках около 20% пахотных земель.

Сегей Корнелюк, водитель СПК «Гвозница»:

Еще такой я не помню посевной. Сколько работаю. 27 лет работаю в колхозе. Быстрее посеял, быстрее бы взошло. А так, когда оно взойдет? Кто его знает?

Но помимо плохих погодных условий есть еще и человеческий фактор. В СПК «Ляховцы», например, сегодня в поле не вышли ни сеять, ни вносить удобрения. А ведь здесь засеяли только половину площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Панчук, главный агроном СПК «Ляховцы»:

Ничего не задействовано. После ливня ничего. Везде остались площади, которые переувлажнены, озеристые.

По соседству – СПК «Мокраны». В этом хозяйстве с ранними яровыми зерновыми и зернобобовыми на финишную прямую вышли раньше сроков. Хотя переувлажненные островки есть и здесь. Но подходы к работе другие. Для лучшей проходимости по полям – на технике спаренные колеса, а работа в поле кипит от восхода до заката.

Игорь Бурда, главный агроном СПК «Мокраны»:

Ночью не работали. Нам хватало дня. Мы могли сеять даже до 50 гектаров в день.

Техника готовилась еще зимой, а рабочих рук у нас в СПК хватает.

В Брестской области ранними сельхозкультурами уже засеяны чуть более 80% площадей. Специалисты отмечают: ускоренные темпы посевной сказываются на качестве.

Людмила Гришко, главный специалист Комитета государственного контроля Брестской области:

Для того, чтобы ускорить эти темпы, нарушается технология сева, где-то не заделываются семена, вносится недостаточное количество минеральных удобрений.

Основная масса хозяйств практически завершили сев ранних яровые зерновых и зернобобовых.

На некоторых затопленных полях техника не сможет работать еще неделю при хорошей погоде. Чтобы с наименьшими потерями выйти из ситуации, хозяйства в срочном порядке ищут замену таким участкам.