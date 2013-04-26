Новости Беларуси. Новое нефтяное месторождение обнаружено в Светлогорском районе. Его нашли на глубине почти трех тысяч метров. По оценкам специалистов, в сутки здесь можно получать до 6 кубометров углеводородов. Нефть хорошего качества – она легкая и подвижная.

В ближайшее время специалисты более детально изучат свойства найденного черного золота. По предварительным расчетам, запасы скважины внушительные – около 200 тонн, и их хватит на несколько десятков лет промышленной разработки.

Сейчас в Беларуси более 70 разведанных месторождений. Основной объем добычи нефти приходится на пять из них, открытых еще в 60-е годы прошлого века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.