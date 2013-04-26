Новости Беларуси. По традиции в дни годовщины аварии на Чернобыльской АЭС Александр Лукашенко посещает пострадавшие территории. На этот раз в центре внимания – Хойникский район Гомельской области. Здесь все населенные пункты оказались в зоне радиоактивного загрязнения. Президент активно интересовался тем, как ведется мелиорация земель, есть ли надлежащий контроль по уходу за возвращенными в севооборот землями.

Сразу зашла речь о посевной кампании. Темпы взяты высокие, массовый сев яровых культур обещают завершить к 5 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили и о проблемах. Аграрии испытывают дефицит минеральных удобрений. В Минсельхозпроде рассматривали возможность закупки недостающих объемов за границей. Глава государства негативно отозвался на подобную инициативу.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Разбирайтесь, почему несчастных там несколько тысяч тонн не могут произвести карбамида и вам поставить.

Я категорически против завоза минеральных удобрений из-за пределов страны.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

У нас фосфора только не хватает.

Александр Лукашенко:

Значит закручивайте, 27 часов в сутки завод пусть работает, но обеспечивает вас фосфорными удобрениями.

Поговорите со специалистами, посмотрите, сколько они могут вам произвести.

Глава государства посетил также молочно-товарный комплекс хозяйства Стреличево. Его ввели в эксплуатацию в 2012 году и оснастили по последнему слову техники. Рентабельность производства молока – 13%.

Главное, подчеркнул Александр Лукашенко, в погоне за удоями и привесами не забывать о человеке. Во главе угла – условия труда и зарплата.

Здесь же, в Хойниках, расположено и предприятие «Полесские сыры». Для аграрного района это локомотив экономики. В Беларуси остается только пятая часть продукции. Остальное продают заграницу.

Полесский участок – это лишь часть глобального холдинга, объединившего животноводческую отрасль региона. В структуру входят 4 компании по производству молочной и 3 по выпуску мясной продукции. Эффект от работы областного холдинга уже есть. Каждое предприятие поддерживает хозяйства своей сырьевой зоны.

Александр Лукашенко:

Молодцы. Это, конечно, новое слово и в организации переработки молока, и в реализации в Гомеле. Чувствую, что это хороший вариант. Конечно, ничего совершенного же не бывает, поэтому надо смотреть, не забывать, что надо где-то поднимать выше, совершенствовать и организационную основу, и производственную, чтобы не отстать. И, самое главное, это продажа.