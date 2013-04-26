В Беларуси утверждены 49 важнейших инвестпроектов, которые будут реализованы в 2013 году

Новости Беларуси. В Беларуси Правительством утверждены 49 важнейших инвестпроектов, которые будут реализованы в 2013 году. Это решение принято постановлением Совмина. Общая потребность в инвестициях составляет почти 9 трлн рублей. Большинство из них внутренние.

В числе важнейших инвестпроектов Минпрома – увеличение объемов производства и реализации карьерных самосвалов «БелАЗ», производство высокоточного и высокопрочного чугунного литья в холдинге «Минский моторный завод», новое проволочное производство на БМЗ.

Контроль за выполнением данного постановления возложен на заместителей премьер-министра Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.