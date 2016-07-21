Новости экономики за 21.07.2016

Новости Беларуси. Ввоз опасной продукции в страну ограничит правительство. Новые полномочия Совмину предоставил указ Президента. Как это будет работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерский шлагбаум

Дело в том, что до начала 2016 года в Беларуси действовал перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации. Теперь же на подобный набор распространяется действие техрегламентов евразийской интеграции. А они пока не разработаны для некоторых товаров и услуг. Белорусская сторона взяла инициативу в свои руки. Сейчас в «черном списке» Минторга около 500 наименований импортных товаров.

На дне?

Цены на аренду жилья перестали падать. С начала 2016 года доходность от сдачи квартир снизилась на 30%. Достигнут минимум 10-летней давности. Теперь стоимость аренды однокомнатной квартиры в Минске составляет 150 долларов в месяц. Двухкомнатной – 200, трехкомнатной – 250. Традиционно, самое бюджетное жилье предлагают в Заводском и Партизанском районах, где можно снять «однушку» даже меньше, чем за 100 долларов. Самые дорогие квартиры – в центре города.

Исключения из правил

Комиссия при покупке валюты взиматься не будет. 20 июня крупнейший банк объявил о том, что собирается брать 1 рубль за любую операцию с наличными в кассе. Стало известно, что комиссии не будет при оплате штрафов, налогов и пошлин. Деньги так же не возьмут с ветеранов Великой Отечественной войны и при переводе средств на благотворительность.

Зима-лето: одна монета

Цену на газ зимой и летом предлагают сделать единой. Её будут высчитывать как среднее арифметическое. В то же время, в целом, с 2017 года стоимость «голубого топлива» для населения наверняка вырастет. Чиновники ссылаются на цель «уйти от субсидий». Сейчас люди платят за газ в среднем 60 долларов за 1000 кубометров. А, к примеру, крупные предприятия – 189 долларов. Полную стоимость возмещает только 7,5% населения.

Отдай сдачу

Милиция ищет мужчину, получившего в банке лишние 905 рублей. В столице клиент решил поменять 9,5 тысяч долларов на белорусские рубли. Кассир выдала по ошибке 20 тысяч ровно – вместо 19 с мелочью. Сначала в банке рассчитывали, что мужчина сам вернет неверную сдачу, однако, в итоге, пришлось обратился с заявлением в милицию. К слову, уже 22 июня при проведении аналогичной операции мужчина унес бы не 905, а 1200 рублей. Доллар снова упал в цене.

Торги состоялись на белорусской валютно-фондовой бирже. Американская валюта стала дешевле на 27 пунктов, европейская – дороже на 28. Российский рубль серьезно сдал позиции: больше, чем на 2 копейки.