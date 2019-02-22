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«Помогать проектами». В посольстве Японии подписали три контракта с белорусскими организациями

22 февраля 2019 06:46
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Новости Беларуси. Три контракта на сумму около 110 тысяч долларов подписало накануне посольство Японии с белорусскими предприятиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Помогать проектами». В посольстве Японии подписали три контракта с белорусскими организациями-1

«Помогать проектами». В посольстве Японии подписали три контракта с белорусскими организациями-3

Получателей на этот раз трое. У Витебского центра социального обслуживания населения появится автомобиль для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Вторая средняя школа Столина установит уличный тренажерный комплекс. А Гомельский областной онкодиспансер на выделенные деньги купит современный аппарат УЗИ.

«Помогать проектами». В посольстве Японии подписали три контракта с белорусскими организациями-6

Дмитрий Лось, главный врач Гомельского областного клинического онкологического диспансера:
В настоящее время в Гомельской области идет рост пациентов, выявленных со злокачественными новообразованиями. По сравнению с 2017 годом, в 2018 году выявлено на 7,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года – это 8332 пациента. Соответственно, им нужно вовремя, на ранних стадиях диагностировать онкологические заболевания.

«Помогать проектами». В посольстве Японии подписали три контракта с белорусскими организациями-9

«Помогать проектами». В посольстве Японии подписали три контракта с белорусскими организациями-11

Хироки Токунага, Посол Японии в Республике Беларусь:
Мы хотим расширять нашу деятельность. И мы решили, что не только в области медицины, но и в социальной сфере и образовании помогать проектами.

Беларусь и Японию объединяет опыт преодоления последствий ядерных катастроф. Он и лег в основу программы «Корни травы» в 2004 году. За это время удалось реализовать порядка 50 проектов на сумму 3 миллиона 800 тысяч долларов.

# Беларусь-Япония # Экономика # Дмитрий Лось # Хироки Токунага # Фотофакт

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