«Помогать проектами». В посольстве Японии подписали три контракта с белорусскими организациями

Новости Беларуси. Три контракта на сумму около 110 тысяч долларов подписало накануне посольство Японии с белорусскими предприятиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Получателей на этот раз трое. У Витебского центра социального обслуживания населения появится автомобиль для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями. Вторая средняя школа Столина установит уличный тренажерный комплекс. А Гомельский областной онкодиспансер на выделенные деньги купит современный аппарат УЗИ.

Дмитрий Лось, главный врач Гомельского областного клинического онкологического диспансера: В настоящее время в Гомельской области идет рост пациентов, выявленных со злокачественными новообразованиями. По сравнению с 2017 годом, в 2018 году выявлено на 7,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года – это 8332 пациента. Соответственно, им нужно вовремя, на ранних стадиях диагностировать онкологические заболевания.

Хироки Токунага, Посол Японии в Республике Беларусь:

Мы хотим расширять нашу деятельность. И мы решили, что не только в области медицины, но и в социальной сфере и образовании помогать проектами.

Беларусь и Японию объединяет опыт преодоления последствий ядерных катастроф. Он и лег в основу программы «Корни травы» в 2004 году. За это время удалось реализовать порядка 50 проектов на сумму 3 миллиона 800 тысяч долларов.