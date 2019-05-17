«Пользуемся практически всеми продуктами, которые предлагает банк». Что «Белагропромбанк» предлагает для бизнеса

«Белагропромбанк», один из крупнейших банков нашей страны, за последние годы приобрел все черты современной многопрофильной финансовой структуры, которая внедряя современные системы, стандарты менеджмента и высокий уровень обслуживания, стремится предложить своим клиентам услуги, способствующие оптимальному решению их текущих задач. Укрепляя свои позиции на основных сегментах финансового рынка страны, банк особое внимание уделяет развитию регионов, что является приоритетным направлением в экономике Республики Беларусь.

Александр Будник, первый заместитель начальника Региональной дирекции по Могилевской области ОАО «Белагропромбанк»:

Основная миссия «Белагропромбанка» сформулирована требованиями экономики к банку. Естественно, мы себя видим банком №1 в регионах по финансовой поддержки населения, а также малого и среднего бизнеса с высокой эффективной операционной деятельностью и в умеренном принятии рисков. «Белагропромбанк» стоит плечом к плечу со своими клиентами и основная задача здесь не столько оказание финансовой помощи в каких-то финансовых разрывах, сколько реализация новых, больших, интересных и замечательных проектов.

ОАО «Белагропромбанк» является одним из лидеров рынка банковских услуг для населения. Создавая удобные и инновационные продукты, банк помогает своим клиентам постоянно находить для себя новые возможности. Новые карточные продукты – благотворительная карточка «Прикосновение», спортивная карточка «O-GO!», премиальная Visa Infinite с каждым днём набирают популярность у населения.

Александр Можейко, начальник Центра банковских услуг № 202 в г. Витебске Региональной дирекции по Витебской области ОАО «Белагропромбанк»:

Наши клиенты получают весь комплекс услуг, которые мы на сегодняшний день можем предложить. Набор качественных и современных продуктов, которыми сегодня банк владеет, развивает и предлагает нашим клиентам. Очень широкий выбор как для крупного бизнеса, так и для малого, среднего бизнеса и для индивидуальных предпринимателей. Поэтому весь спектр, который на сегодняшний день есть банковских продуктов, в нашем банке существует.

Развитие такой финансовой структуры, как банк, многогранно и проявляется не только в открытии новых подразделений и расширении перечня предлагаемых услуг, но и, самое главное, в увеличении численности постоянных клиентов. Александр Соколов, директор ООО «Кот и Пёс»:

«Белагропромбанк» является надёжным партнером. Мы на сегодняшний день пользуемся практически всеми продуктами, которые предлагает банк, начиная от зарплатного проекта и заканчивая кредитованием нашей компании. Открытые кредитные линии позволили нам снизить стоимость товаров, увеличило оборотные средства и, соответственно, результаты фирмы за последнее время показывают очень хорошую динамику.