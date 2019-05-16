«Убрали слово «Парк высоких технологий», заменили Беларусь на Украину». Как украинцы пытались выдать декрет №8 за свой

Новости Беларуси. О цифровой экономике говорили в программе «В обстановке мира».

Денис Алейников, член Совета по развитию предпринимательства при Президенте Республики Беларусь:

Мы и через спорт, и через другие сектора должны заявлять о своей стране. Когда глава государства подписал Декрет №8, я был приглашён на технологическую конференцию серьёзную в Российской Федерации.

И было видно, как остро и активно обсуждается и воспринимается эта тема, что именно в Беларуси подписан такой Декрет. И там говорилось: «Мы не сделали первые, но мы сделаем лучше».

Но пока в технологическом секторе наши уважаемые российские партнёры не сделали лучше законодательство. И в очередной раз в этом году, выступая перед Советом Федерации в феврале, президент России заявил Совету Федерации: «Вы должны сделать самое лучшее законодательство в области технологических стартапов и для поддержки IT. Я дал все необходимые указания». И в этот момент ты понимаешь, что в нашей стране Президент уже 2 года назад принял это решение. И сначала там шутили и говорили у наших партнёров, что ничего из этого не будет. А потом шутки закончились и началась уже конкуренция, но поздно.