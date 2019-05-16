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На сельхозвыставке в Баку в белорусском павильоне угощают берёзовым соком

16 мая 2019 17:43
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Новости Беларуси. Более 200 компаний из 25 стран представляют свою продукцию на международной сельскохозяйственной выставке, которая традиционно проводится в середине мая в Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский павильон в этом году бьёт рекорды, став крупнейшей национальной экспозицией.

На сельхозвыставке в Баку в белорусском павильоне угощают берёзовым соком-1

На площади более 200 квадратных метров 25 отечественных предприятий и организаций презентуют продукцию из области сельскохозяйственного машиностроения, оборудования и технологий, продуктов питания, кондитерских изделий и напитков.

Наша экспозиция оформлена в едином стиле гостевых усадеб из красного кирпича с витражными окнами, открытой верандой, камином и дымоходом. Всех посетителей угощают берёзовым соком из деревянной бочки.

На сельхозвыставке в Баку в белорусском павильоне угощают берёзовым соком-4

В числе почётных гостей в работе форума принял участие заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко, а национальный стенд посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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# Сельское хозяйство # Экономика # Фотофакт

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