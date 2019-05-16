На сельхозвыставке в Баку в белорусском павильоне угощают берёзовым соком

Новости Беларуси. Более 200 компаний из 25 стран представляют свою продукцию на международной сельскохозяйственной выставке, которая традиционно проводится в середине мая в Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский павильон в этом году бьёт рекорды, став крупнейшей национальной экспозицией.

На площади более 200 квадратных метров 25 отечественных предприятий и организаций презентуют продукцию из области сельскохозяйственного машиностроения, оборудования и технологий, продуктов питания, кондитерских изделий и напитков.

Наша экспозиция оформлена в едином стиле гостевых усадеб из красного кирпича с витражными окнами, открытой верандой, камином и дымоходом. Всех посетителей угощают берёзовым соком из деревянной бочки.