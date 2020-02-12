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Польша выделяет белорусам допразрешения на перевозки

12 февраля 2020 15:29
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Новости Беларуси. Польша выделяет белорусской стороне 700 дополнительных разрешений на международные перевозки грузов для собственных нужд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша выделяет белорусам допразрешения на перевозки-1

Напомним, небольшим автомобильным компаниям и частникам в 2020 году разрешений не хватило. Без них те просто не могли проехать по территории иностранного государства и в Польшу дальнобойщиков не пускали. Из-за чего дальнобойщики даже организовали забастовку и были вынуждены обратиться в Минтранс. В итоге на первый квартал будут выдавать некоторым перевозчикам разовые разрешения.

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# Автодороги Беларуси # Экономика # Фотофакт

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