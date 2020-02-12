Новости экономики за 12.02.2020
Новости Беларуси. В 2019 году все банки отметили увеличение вкладов физлиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При этом доля иностранных валют в структуре вкладов сокращается, а рубля – увеличивается. За 4-й квартал срочные банковские вклады в плюсе на 617 млн рублей. Это почти 3,5%. На начало года сумма превысила 18 млрд рублей.
Самый значительный рост пришелся на белорусский рубль. Эти вклады увеличились на 387 млн рублей или на 8%. На 1 января общий объем вкладов в национальной валюте составил 5,24 млрд рублей.
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ «ФРАНЦУЗСКИЙ» ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ
В Гродненской области может появиться «французский» логистический терминал. Инвестиционный потенциал региона заинтересовал иностранную компанию-перевозчика. Достигнуты взаимные договоренности реализации инвестиционного проекта по созданию мультимодального логистического терминала для обработки и очистки контейнеров и цистерн.
Польша выделяет белорусам допразрешения на перевозки
В ближайшее время будут детально проработаны технические вопросы, а также речь идет об организации в Гродно конференции с участием европейских логистических компаний.
ДОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ СНИЗИЛАСЬ
Министерство антимонопольного регулирования и торговли считает необходимым ввести дополнительные меры по защите внутреннего рынка. Доля отечественных товаров на котором за последние пять лет снизилась на 8 %. Белорусские компании жалуются на российские магазины низких цен. В связи с этим в стране готовится программа конкуренции в рамках среднесрочной программы развития страны до 2025 года. В ней будут сформулированы понятные инструменты для конкуренции на рынке Беларуси.
AIRBUS ОПЕРЕДИЛА BOEING ПО ПОСТАВКАМ ГРАЖДАНСКИХ САМОЛЁТОВ
В начале года американская компания BOEING не получила ни одного нового заказа. Воздушные судна оказались никому не нужны впервые за почти 60 лет. В то же самое время европейский авиапроизводитель Airbus получил порядка 300 новых заказов на поставку коммерческих лайнеров. Это лучший результат компании за последние 15 лет.
По итогам 2019 года, Airbus опередила Boeing по поставкам гражданских самолетов в два раза. Мировой лидер в этой отрасли сменился впервые за 8 лет.