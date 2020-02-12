Новости экономики за 12.02.2020

При этом доля иностранных валют в структуре вкладов сокращается, а рубля – увеличивается. За 4-й квартал срочные банковские вклады в плюсе на 617 млн рублей. Это почти 3,5%. На начало года сумма превысила 18 млрд рублей.

Новости Беларуси. В 2019 году все банки отметили увеличение вкладов физлиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ «ФРАНЦУЗСКИЙ» ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ

Самый значительный рост пришелся на белорусский рубль. Эти вклады увеличились на 387 млн рублей или на 8%. На 1 января общий объем вкладов в национальной валюте составил 5,24 млрд рублей.

В Гродненской области может появиться «французский» логистический терминал. Инвестиционный потенциал региона заинтересовал иностранную компанию-перевозчика. Достигнуты взаимные договоренности реализации инвестиционного проекта по созданию мультимодального логистического терминала для обработки и очистки контейнеров и цистерн.

Польша выделяет белорусам допразрешения на перевозки

В ближайшее время будут детально проработаны технические вопросы, а также речь идет об организации в Гродно конференции с участием европейских логистических компаний.

ДОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ СНИЗИЛАСЬ