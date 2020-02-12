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Ставка рефинансирования в Беларуси снизилась до минимального в истории страны значения

12 февраля 2020 10:53
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Новости Беларуси. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 19 февраля она составит 8,75 %, и это минимальное в истории страны значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка рефинансирования в Беларуси снизилась до минимального в истории страны значения-1

Снижение показателя говорит об увеличении доходности банков и о том, что они могут предоставлять более доступные займы населению. Аналитики утверждают, что со снижением ставки экономический рост ускоряется.

Ставка рефинансирования в Беларуси снизилась до минимального в истории страны значения-4

Последний раз ставка рефинансирования снижалась в ноябре 2019 года. Тогда она упала с 9,5 % до 9 %.

Ставка рефинансирования в Беларуси снизилась до минимального в истории страны значения-7

# Ставка рефинансирования в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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