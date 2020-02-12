Ставка рефинансирования в Беларуси снизилась до минимального в истории страны значения

Новости Беларуси. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 19 февраля она составит 8,75 %, и это минимальное в истории страны значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снижение показателя говорит об увеличении доходности банков и о том, что они могут предоставлять более доступные займы населению. Аналитики утверждают, что со снижением ставки экономический рост ускоряется.