Ставка рефинансирования в Беларуси снизилась до минимального в истории страны значения

Новости Беларуси. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 19 февраля она составит 8,75 %, и это минимальное в истории страны значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 19 февраля она составит 8,75 %, и это минимальное в истории страны значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Снижение показателя говорит об увеличении доходности банков и о том, что они могут предоставлять более доступные займы населению. Аналитики утверждают, что со снижением ставки экономический рост ускоряется.
Последний раз ставка рефинансирования снижалась в ноябре 2019 года. Тогда она упала с 9,5 % до 9 %.