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Польша и Беларусь заинтересованы в более интенсивном сотрудничестве в аграрном и пищевом секторах

04 ноября 2015 13:34
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Новости Беларуси. Польша и Беларусь заинтересованы в более интенсивном сотрудничестве в аграрном и пищевом секторах. Об этом заявил временный поверенный в делах Польши в нашей стране Михал Хаброс.

На следующей неделе в Могилеве пройдет региональный экономический форум двух государств. В состав польской делегации войдут дипломаты и представители бизнеса, которые обсудят вопросы в сфере торговли, переработки и инвестиций. Гостей ознакомят с экономическим потенциалом Могилевской области, представят ведущие промышленные и сельхоз-предприятия региона. Всего в инвестиционном портфеле Приднепровского края четыре сотни различных проектов и предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Страхар, председатель комитета экономики Могилевского облисполкома:
Этот форум имеет конкретную направленность и нацелен на привлечение инвестиций и расширение взаимодействия как раз в сфере переработки промышленной и пищевой продукции. Это очень важно для польских инвесторов, которые хотят войти на рынок Российской Федерации через Таможенный союз. В этом заинтересованы и наши переработчики.

Михал Хаброс, временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь:
Мы видим, что есть заинтересованность и с их стороны, чтобы идти глубже. Восток Беларуси очень интересен, здесь тоже очень хорошие условия для инвестирования в перерабатывающую и пищевую промышленность. Думаю, что стоит уже в перспективе думать о других направлениях.

# Экономика # Беларусь-Польша # Руслан Страхар # Михал Хаброс

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