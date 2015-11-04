Новости Беларуси. Польша и Беларусь заинтересованы в более интенсивном сотрудничестве в аграрном и пищевом секторах. Об этом заявил временный поверенный в делах Польши в нашей стране Михал Хаброс.

На следующей неделе в Могилеве пройдет региональный экономический форум двух государств. В состав польской делегации войдут дипломаты и представители бизнеса, которые обсудят вопросы в сфере торговли, переработки и инвестиций. Гостей ознакомят с экономическим потенциалом Могилевской области, представят ведущие промышленные и сельхоз-предприятия региона. Всего в инвестиционном портфеле Приднепровского края четыре сотни различных проектов и предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Страхар, председатель комитета экономики Могилевского облисполкома:

Этот форум имеет конкретную направленность и нацелен на привлечение инвестиций и расширение взаимодействия как раз в сфере переработки промышленной и пищевой продукции. Это очень важно для польских инвесторов, которые хотят войти на рынок Российской Федерации через Таможенный союз. В этом заинтересованы и наши переработчики.

Михал Хаброс, временный поверенный в делах Республики Польша в Республике Беларусь:

Мы видим, что есть заинтересованность и с их стороны, чтобы идти глубже. Восток Беларуси очень интересен, здесь тоже очень хорошие условия для инвестирования в перерабатывающую и пищевую промышленность. Думаю, что стоит уже в перспективе думать о других направлениях.