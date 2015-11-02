Президент – фискальным органам и Минфину Беларуси: Налоговая система должна быть максимально стабильной

Новости Беларуси. Налоговая система должна быть максимально стабильной. На это президент нацелил фискальные органы и Минфин. В течение ближайшего года должно быть окончательно отшлифовано законодательство в этой сфере. В Беларуси уже немало сделано для качественного улучшения работы налоговой системы. Это оценил и Всемирный банк. В итоге республика смогла сделать заметный скачок в мировом рейтинге в сфере налогообложения среди почти 200 государств.

С января в Беларуси действует обновленный налоговый кодекс. Это свод фискальных правил для бизнеса и людей. Президент ориентирует налоговиков и Минфин на то, чтобы система сборов в стране была максимально стабильной.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Естественно, что система налогообложения не может быть застывшей. Жизнь идет, меняется, ситуации разные складываются, поэтому подлежит изменению и система налогообложения. Конечно, если эта система, оптимизируясь, налоги уменьшает, все аплодируют, все рады, мало, кто сегодня думает о том, что налоги – это прежде всего государство и состояние этого государства, государственные служащие, в том числе врачи, учителя, те, кто обеспечивает нам оборону, безопасность. Но тем не менее налоговая система должна быть максимально стабильной. И мы об этом уже говорили и обещали людям, что по крайней мере в течение финансового года нам прикасаться к той или иной системе налогообложения нельзя, а лучше оставить все в течение пяти лет, подчистив где-то, буквально неизменной, насколько это возможно. Поэтому в этом русле хотелось бы обсудить предложения Правительства по подчистке некоторых вопросов в системе налогообложения.

Правительство предложило к обсуждению корректировки. Они не повлияют на налоговое бремя, больше связаны с работой обновленного законодательства и, по сути, носят технический характер. Поправки затрагивают арендную плату за земельные участки и некоторые административные процедуры. В частности, взимание госпошлин, патентные пошлины, консульские сборы.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

Также упорядочены льготы по арендной плате за землю, находящуюся в государственной собственности. Льготы в отношении арендной платы не применяются, не будут применяться по принятию Указа к неиспользуемым земельным участкам, к участкам, которые заняты с нарушением законодательства, и к неэффективно используемым земельным участкам.

В течение месяца законопроекты будут доработаны и представлены на подпись главе государства.

А вот в ближайший год окончательно нужно дошлифовать налоговое законодательство. Такое поручение дал Александр Лукашенко Минфину и фискальным органам. Чтобы с 2017 года Беларусь работала в рамках максимально удобной и понятной налоговой системы. Ведь от этого зависит и привлечение капитала в страну, и интерес инвесторов.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

Понимаете, корректировки могут быть разными. Они могут быть чисто технические, приведение в соответствие. Поэтому корректировки, наверное, будут в любом случае, но они не должны и не будут затрагивать и ухудшать положение налогоплательщиков. То есть ни коим образом мы не намерены повышать ставки основных налогов и ухудшать иные условия их деятельности.

В последние годы в республике заметно оптимизировали налоговую систему. Это оценил и Всемирный банк. В итоге в международном рейтинге Беларусь сделала приличный скачок по налогообложению. И сегодня, по оценкам экспертов, занимает 60 строчку среди 189 государств в этой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.