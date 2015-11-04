Самую мощную в Беларуси мельницу открыли в Осиповичах: переработка 80 т пшеницы и 150 т ржи в сутки

Новости Беларуси. Самую мощную в стране мельницу открыли в Осиповичах. Новая линия в сутки перерабатывает 80 тонн пшеницы и 150 ржи. Реконструкция стоила предприятию немалых средств. Но прибыль, в том числе и валютная, уже начала оправдывать вложения.

Благодаря белорусским аграриям, которые научились выращивать качественное зерно, и новейшему оборудованию, получаемая на мельнице мука по своим характеристикам превзошла даже отечественные ГОСТы. А это значит, что наш продукт стал по-настоящему конкурентоспособным.

Начальник участка мукомольного производства на предприятии работает больше 15 лет. Татьяна Лялихова еще помнит те времена, когда большая часть труда на этой Осиповичской мельнице выполнялась вручную.

Татьяна Лялихова, начального участка мукомольного производства Осиповичского производственного участка Бобруйского комбината хлебопродуктов:

То, что было раньше и сейчас, это небо и земля. У нас все сейчас автоматизировано. Возьмем, например, пшеницу. Если раньше при той же загрузке мы получали всего лишь 25% муки высшего сорта, то теперь мы можем при той же загрузке получать до 55%.

Модернизация цеха по производству муки в Осиповичах началась два года назад. Строительство обошлось в 125 млрд рублей. Деньги немалые, говорят на предприятии, но сейчас эта мельница по оснащению и мощности лучшая в стране. Это подтверждают и лабораторные исследования муки, произведенной на новом оборудовании.

Эта автоматизированная машина способна производить три вида муки, то есть той, из которой выпекают хлеб. И если раньше при переходе к изготовлению от одного вида к другому требовалось не менее шести часов специальной подготовки, сейчас этот процесс благодаря новейшим технологиям занимает всего каких-то 10 минут.

Татьяна Коваленко, начальник производственно-технологической лаборатории Осиповичского производственного участка Бобруйского комбината хлебопродуктов:

Если 10 лет назад мы не могли добиться такого качества муки без добавления улучшителей за счет того, в Беларуси не было такого зерна, которое могло бы обеспечить получение муки достаточного качества, то сейчас с урожаем этого года клейковина очень высокая, клейковина муки достигает у нас выше 30. Благодаря этому мы добились такого качества, что наша мука гораздо лучше, чем требуют требования стандарта.

Василий Петровский, директор Осиповичского производственного участка Бобруйского комбината хлебопродуктов:

Продукт самого высокого качества. У нас рынок сбыта Россия, Украина. Сегодня мы экспортируем в Сербию. Но буквально на днях у нас будет контракт с Израилем. Поэтому мы уверены, что нас узнают во всем мире.

Экономисты подсчитали: реконструкция окупится уже через пять лет. Но учитывая нынешний мировой спрос на муку, на предприятии уверены: на этот процесс может уйти гораздо меньше времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.