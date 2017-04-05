В сельхозпредприятии «Шашки» уже посеяли более 200 гектаров площадей

Так в сельхозпредприятии «Шашки» уже преодолены более 200 гектаров посевных площадей. Опытный механизатор Валерий Калей за день проходит до полусотни гектаров.

Новости Беларуси. Качество – прежде всего. Около 40 % площадей одолели механизаторы области на севе. Погода помогает не снижать набранных темпов.

Валерий Калей, механизатор сельхозпредприятия «Шашки» Столбцовского района: Сам сею, сам убираю. Самое главное – качество. Будет качество, будет и отдача, зарплата будет.

Валерий Мормыш, директор сельхозпредприятия «Шашки» Столбцовского района:

В работе механизаторов меня все устраивает, но будет момент, когда все взойдёт, и мы проведём комиссионную оценку каждого участка. Если будут огрехи, значит механизатор не получит какую-то заработную плату. Если получится так, что механизатор сработал отлично,

он получит большую заработную плату.

Смотр идёт именно за качеством сева.

В хозяйстве в 2017 году рассчитывают получить зерна в среднем 35-40 центнеров с гектара. С ранними яровыми культурами аграрии предполагают «рассчитаться» в начале следующей недели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.