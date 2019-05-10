Подписан Указ Президента, который упрощает покупку неиспользуемого госимущества: что изменится

Новости Беларуси. За одну базовую – без аукциона. Приобретать заброшенные здания теперь станет проще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряд мер для максимального вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества предусматривает Указ Президента. Он подписан 10 мая.

Рассчитаться за приобретенный объект новый собственник может с рассрочкой. Она увеличивается до трех лет. Здания, которые решено сносить, также можно купить – на стройматериалы.

Во всех городах, кроме Минска и областных центров, разрешено без предварительных аукционов продавать недвижимость с молотка по начальной цене, равной одной базовой величине – это 25,5 рублей.