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«Белнефтехим»: Белорусское топливо соответствует всем нормам и стандартам

10 мая 2019 07:31
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Новости Беларуси. Качество автомобильного топлива, которое производят в Беларуси, соответствует всем международным и отечественным нормам, стандартам и требованиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белнефтехим»: Белорусское топливо соответствует всем нормам и стандартам-1

Из-за отсутствия нормального сырья НПЗ вынужденно снизили объемы переработки.

«Для завода – это катастрофа». Почему из России поступает некачественная нефть на белорусские НПЗ

В «Белнефтехиме» подчеркивают, что в ситуации с поставками некачественной российской нефти были приняты все меры для обеспечения производства продукции высокого качества.

«Белнефтехим»: Белорусское топливо соответствует всем нормам и стандартам-4

# Добыча нефти # Экономика # Фотофакт

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