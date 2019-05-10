«Белнефтехим»: Белорусское топливо соответствует всем нормам и стандартам

Новости Беларуси. Качество автомобильного топлива, которое производят в Беларуси, соответствует всем международным и отечественным нормам, стандартам и требованиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за отсутствия нормального сырья НПЗ вынужденно снизили объемы переработки.

«Для завода – это катастрофа». Почему из России поступает некачественная нефть на белорусские НПЗ

В «Белнефтехиме» подчеркивают, что в ситуации с поставками некачественной российской нефти были приняты все меры для обеспечения производства продукции высокого качества.