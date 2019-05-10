За одну базовую – без аукциона. Приобретать заброшенные здания теперь станет проще

Рассчитаться за приобретённый объект новый собственник может с рассрочкой. Она увеличивается до трёх лет. Здания, которые решено сносить, так же можно купить – на стройматериалы. Во всех городах, кроме Минска и областных центров, разрешено без предварительных аукционов продавать недвижимость с молотка по начальной цене равной одной базовой величине — это 25 рублей 50 копеек.