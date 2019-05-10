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За одну базовую – без аукциона. Приобретать заброшенные здания теперь станет проще

10 мая 2019 13:43
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Новости Беларуси. За одну базовую – без аукциона. Приобретать заброшенные здания теперь станет проще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За одну базовую – без аукциона. Приобретать заброшенные здания теперь станет проще-1

Ряд мер для максимального вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества предусматривает Указ Президента. Он подписан 10 мая.

За одну базовую – без аукциона. Приобретать заброшенные здания теперь станет проще-4

Рассчитаться за приобретённый объект новый собственник может с рассрочкой. Она увеличивается до трёх лет. Здания, которые решено сносить, так же можно купить – на стройматериалы. Во всех городах, кроме Минска и областных центров, разрешено без предварительных аукционов продавать недвижимость с молотка по начальной цене равной одной базовой величине — это 25 рублей 50 копеек.

# Недвижимость в Минске # Экономика # Фотофакт

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