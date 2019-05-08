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Абсолютно новые технологии: представители холдинга с мировым именем ознакомились с работой Нежинского ГОК

08 мая 2019 13:45
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Новости Беларуси. В Беларусь – за опытом. Представители крупнейшего в мире шахтостроительного холдинга прибыли в Беларусь для ознакомления с технологиями, которые используют при возведении Нежинского горно-обогатительного комбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абсолютно новые технологии: представители холдинга с мировым именем ознакомились с работой Нежинского ГОК-1

Проходку стволов на объекте выполняют механизированные комплексы. Эти машины изготовили в Германии специально для белорусского проекта. Они исключают применение взрывчатки и соответствуют высоким экологическим стандартам.

Иностранные гости спустились на глубину и смогли увидеть технологии в действии.

Абсолютно новые технологии: представители холдинга с мировым именем ознакомились с работой Нежинского ГОК-4

Дэвид Хансман, вице-президент горнодобывающей компании (Канада):
Мы приехали в Беларусь, чтобы посмотреть технологии в работе. В прошлом году в Германии мы были у производителя этого оборудования и наблюдали за ходом предварительной сборки этой машины. Уже тогда решили, что приедем на площадку в Беларусь, чтобы посмотреть, как эта уникальная машина ведет проходческие работы непосредственно на объекте.

Абсолютно новые технологии: представители холдинга с мировым именем ознакомились с работой Нежинского ГОК-7

Марк Донги, генеральный менеджер горнодобывающей компании (Австралия):
Технологии, которые применяются в Беларуси, абсолютно новые. И мы смотрим в перспективе, чтобы применить их в Австралии.

Мне нравится Беларусь. У вас много зелени, ухоженные поля, всё чисто и аккуратно.

Строительство Нежинского горно-обогатительного комбината ведется с 2017 года. Он станет вторым в Беларуси предприятием по добыче калийной руды и производству удобрений. Его мощность – до 2 миллионов тонн сырья в год. Проект также предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, жилищной и дорожной инфраструктуры.

Абсолютно новые технологии: представители холдинга с мировым именем ознакомились с работой Нежинского ГОК-10

Абсолютно новые технологии: представители холдинга с мировым именем ознакомились с работой Нежинского ГОК-12

Абсолютно новые технологии: представители холдинга с мировым именем ознакомились с работой Нежинского ГОК-14

# Предприятия Беларуси # Экономика # Дэвид Хансман # Марк Донги # Фотофакт

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