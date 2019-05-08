Абсолютно новые технологии: представители холдинга с мировым именем ознакомились с работой Нежинского ГОК

Новости Беларуси. В Беларусь – за опытом. Представители крупнейшего в мире шахтостроительного холдинга прибыли в Беларусь для ознакомления с технологиями, которые используют при возведении Нежинского горно-обогатительного комбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проходку стволов на объекте выполняют механизированные комплексы. Эти машины изготовили в Германии специально для белорусского проекта. Они исключают применение взрывчатки и соответствуют высоким экологическим стандартам. Иностранные гости спустились на глубину и смогли увидеть технологии в действии.

Дэвид Хансман, вице-президент горнодобывающей компании (Канада):

Мы приехали в Беларусь, чтобы посмотреть технологии в работе. В прошлом году в Германии мы были у производителя этого оборудования и наблюдали за ходом предварительной сборки этой машины. Уже тогда решили, что приедем на площадку в Беларусь, чтобы посмотреть, как эта уникальная машина ведет проходческие работы непосредственно на объекте.