II Форум регионов Беларуси и Узбекистана открывается в Ташкенте
Сотрудничество регионов – драйвер торгово-экономических отношений. Такой формат взаимодействия давно апробирован с Россией. Использовать успешный опыт, активизировать работу по расширению межрегионального экономического сотрудничества в СНГ – инициатива нашего Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил Александр Лукашенко во время заседания Совета глав государств Содружества в октябре, это безусловный и востребованный потенциал. По поручению глав Беларуси и Узбекистана II Форум регионов наших стран проводится в Ташкенте. Мероприятие призвано внести важный вклад в налаживание прямого взаимодействия и укрепление экономических связей.
В форуме примут участие более 150 представителей регионов и бизнес-сообщества Беларуси. Уже сейчас между областями Беларуси и Узбекистана действует полтора десятка соглашений о сотрудничестве разного уровня, специализация у каждого своя. Так, Гомельская область поставляет сельхоз технику, Брестская – газовую аппаратуру, плиты, Минская – продукты питания. Нынешний форум регионов даст новый импульс к увеличению товарооборота. Дополнительный резерв его роста – промышленная кооперация.