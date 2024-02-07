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II Форум регионов Беларуси и Узбекистана открывается в Ташкенте

07 февраля 2024 06:54
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Сотрудничество регионов – драйвер торгово-экономических отношений. Такой формат взаимодействия давно апробирован с Россией. Использовать успешный опыт, активизировать работу по расширению межрегионального экономического сотрудничества в СНГ – инициатива нашего Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

II Форум регионов Беларуси и Узбекистана открывается в Ташкенте-1

Как отметил Александр Лукашенко во время заседания Совета глав государств Содружества в октябре, это безусловный и востребованный потенциал. По поручению глав Беларуси и Узбекистана II Форум регионов наших стран проводится в Ташкенте. Мероприятие призвано внести важный вклад в налаживание прямого взаимодействия и укрепление экономических связей.

II Форум регионов Беларуси и Узбекистана открывается в Ташкенте-4

В форуме примут участие более 150 представителей регионов и бизнес-сообщества Беларуси. Уже сейчас между областями Беларуси и Узбекистана действует полтора десятка соглашений о сотрудничестве разного уровня, специализация у каждого своя. Так, Гомельская область поставляет сельхоз технику, Брестская – газовую аппаратуру, плиты, Минская – продукты питания. Нынешний форум регионов даст новый импульс к увеличению товарооборота. Дополнительный резерв его роста – промышленная кооперация.

# Беларусь-Узбекистан # Экономика

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