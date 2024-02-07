II Форум регионов Беларуси и Узбекистана открывается в Ташкенте

Сотрудничество регионов – драйвер торгово-экономических отношений. Такой формат взаимодействия давно апробирован с Россией. Использовать успешный опыт, активизировать работу по расширению межрегионального экономического сотрудничества в СНГ – инициатива нашего Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил Александр Лукашенко во время заседания Совета глав государств Содружества в октябре, это безусловный и востребованный потенциал. По поручению глав Беларуси и Узбекистана II Форум регионов наших стран проводится в Ташкенте. Мероприятие призвано внести важный вклад в налаживание прямого взаимодействия и укрепление экономических связей.