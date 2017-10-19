«Подготовлены документы, которые смогут изменить ситуацию в отрасли»: совершенствование ЖКХ Беларуси обсуждают в Минске
Новости Беларуси. Снижение затрат, автоматизация, переход на современные технологии и, как результат, повышение качества услуг ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти вопросы 19 октября в Минске обсуждают участники семинара, посвященного совершенствованию жилищно-коммунального хозяйства страны.
Подробное обсуждение проблем всей системы и поиск путей реформирования в Беларуси назрело давно. В 2016 году много споров вызвало повышение тарифов, тогда Президент потребовал экономически обосновать рост цен. Правительству было дано поручение обсудить проблемы и подготовить перечень предложений по реформированию системы ЖКХ, снижению издержек коммунальных предприятий и экономически обосновать тарифы на услуги.
Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Подготовлен ряд нормативно-правовых актов, которые в ближайшее время смогут изменить ситуацию в отрасли. Это закон о Жилищном кодексе, 5 проектов указов главы государства, которые свидетельствуют о расширенной замене лифтового хозяйства, о программе «Чистая вода» – она будет уже предлагаться на статус государственной программы.
Сегодня Минск – лидер по инновационным проектам в сфере ЖКХ.
Участников семинаров познакомили с примерами инновационной работы на примере самых популярных столичных сервисов. В контакт-центре практически любую проблему из профильной сферы могут решить за 150 секунд. Именно столько в среднем длится разговор оператора с клиентом. Одновременно здесь работают 150 линий. За сутки обрабатывают порядка 6000 звонков.
Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Уникальность этой системы в том, что ни одна заявка не остается без внимания. Вопросы, которые были подняты в процессе посещения объекта – диспетчерской службы – в том, некоторые товарищества собственников настолько самостоятельно оказывают все виды услуг, что отказываются от аварийного обслуживания. Поэтому и высказано такое мнение, что в принципе должен быть обеспечен такой минимальный набор услуг аварийных, которые должны производиться, скажем так, в обязательном порядке, не взирая не желание председателя товарищества собственников.
Семинар рассчитан на два дня. 20 октября в пленарном заседании участие примет Президент. Во Дворец Независимости на разговор о будущем коммунальной системы приглашены порядка 250 специалистов. Главная задача – выработать новые подходы для снижения затрат и повышения качества обслуживания населения. За пример возьмут лучшие мировые практики и успешно внедренные инновационные проекты в нашей стране.