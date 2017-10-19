«Подготовлены документы, которые смогут изменить ситуацию в отрасли»: совершенствование ЖКХ Беларуси обсуждают в Минске

Новости Беларуси. Снижение затрат, автоматизация, переход на современные технологии и, как результат, повышение качества услуг ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти вопросы 19 октября в Минске обсуждают участники семинара, посвященного совершенствованию жилищно-коммунального хозяйства страны.

Подробное обсуждение проблем всей системы и поиск путей реформирования в Беларуси назрело давно. В 2016 году много споров вызвало повышение тарифов, тогда Президент потребовал экономически обосновать рост цен. Правительству было дано поручение обсудить проблемы и подготовить перечень предложений по реформированию системы ЖКХ, снижению издержек коммунальных предприятий и экономически обосновать тарифы на услуги.