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В Минске пошло первое заседание межправительственной комиссии по экономическому взаимодействию Испании и Беларуси

18 октября 2017 15:00
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Новости Беларуси. Деловые круги Беларуси и Испании определили приоритетные направления в сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошло первое заседание межправительственной комиссии по экономическому взаимодействию.

Энергетика, информационные технологии, сельское хозяйство, транспорт и логистика – проекты по этим направлениям первоочередные.

В Минске пошло первое заседание межправительственной комиссии по экономическому взаимодействию Испании и Беларуси-1

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, посол в Испании и Португалии по совместительству:
Мы адзначаем апошнія тры гады пастаянны рост беларускага экспарту на іспанскі рынак, гэта 20 % кожны год. У гэтым годзе таксама ён прырастае, прырастае агульны гандлёвы абарот і па іспанскай статыстыцы. Зразумела, што калі мы паглядзім на валавы ўнутраны прадукт Іспаніі – гэта вялікі рынак. Адзін з самых буйных рынкаў у Еўрапейскім саюзе. І зразумела, тут могуць быць даволі значныя перспектывы па нарошчванню паставак беларускай прадукцыі на Іспанскі рынак.

18 октября стороны договорились о создании рабочих групп, которые будут продвигать совместные проекты,

ряд из которых касается инвестиционной деятельности.

# Экономика # Павел Латушко # Фотофакт # Беларусь-Испания

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