В Минске пошло первое заседание межправительственной комиссии по экономическому взаимодействию Испании и Беларуси

Энергетика, информационные технологии, сельское хозяйство, транспорт и логистика – проекты по этим направлениям первоочередные.

Новости Беларуси. Деловые круги Беларуси и Испании определили приоритетные направления в сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, посол в Испании и Португалии по совместительству:

Мы адзначаем апошнія тры гады пастаянны рост беларускага экспарту на іспанскі рынак, гэта 20 % кожны год. У гэтым годзе таксама ён прырастае, прырастае агульны гандлёвы абарот і па іспанскай статыстыцы. Зразумела, што калі мы паглядзім на валавы ўнутраны прадукт Іспаніі – гэта вялікі рынак. Адзін з самых буйных рынкаў у Еўрапейскім саюзе. І зразумела, тут могуць быць даволі значныя перспектывы па нарошчванню паставак беларускай прадукцыі на Іспанскі рынак.

18 октября стороны договорились о создании рабочих групп, которые будут продвигать совместные проекты,

ряд из которых касается инвестиционной деятельности.