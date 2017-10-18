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Развитие агроэкотуризма в Беларуси: история бизнесмена из Узденского района

18 октября 2017 15:50
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Новости Беларуси. Новый импульс благому делу. В Минской области обсуждают указ о развитии агроэкотуризма. Напомним, его недавно подписал глава государства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Развитие агроэкотуризма в Беларуси: история бизнесмена из Узденского района-1

Документ закрепляет право сельских жителей, имеющих земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания жилого дома, заниматься агроэкотуризмом. Раньше же оказывать услуги в этой сфере могли те, кто владеет наделами для ведения личного подсобного хозяйства. К тому же, список оказываемых услуг расширяется. Ожидается, что указ подтолкнет сельских жителей к инициативности, а агробизнес выйдет на новый уровень.

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Фотофакт

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