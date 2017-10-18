Развитие агроэкотуризма в Беларуси: история бизнесмена из Узденского района

Новости Беларуси. Новый импульс благому делу. В Минской области обсуждают указ о развитии агроэкотуризма. Напомним, его недавно подписал глава государства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Документ закрепляет право сельских жителей, имеющих земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания жилого дома, заниматься агроэкотуризмом. Раньше же оказывать услуги в этой сфере могли те, кто владеет наделами для ведения личного подсобного хозяйства. К тому же, список оказываемых услуг расширяется. Ожидается, что указ подтолкнет сельских жителей к инициативности, а агробизнес выйдет на новый уровень.