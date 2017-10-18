Новости экономики за 18.10.2017

Новости Беларуси. Банковские кредиты станут доступнее. В Беларуси вновь снижена ставка рефинансирования. Теперь этот финансовый показатель составляет 11% годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение Нацбанк принял с учетом положительных экономических тенденций и стабильности финансово-кредитной системы.

Время покажет, но пока можно сказать, что инфляция в Беларуси за 9 месяцев составила меньше 3%, точная цифра – 2,7%, и это лучший показатель за суверенную историю.

СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ – 11%

Ставка рефинансирования напрямую влияет на доступность кредитов для каждого белоруса. При этом легче станут выплаты и по действующим займам. Напомним, что ставка рефинансирования снижается уже 8 раз за год, а минимальным – 10% – этот показатель был в октябре 2007 и в декабре 2006 года.

РУБЛЬ УКРЕПИЛСЯ

И логично – национальная валюта укрепилась 18 октября на торгах. Итого на 19 октября евро оценили в 2,30, доллар – 1,95, за сотню российских рублей предлагают 3,42.

КЛЮВКЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ

Небывалый урожай клюквы в этом году. За один день человек может собрать от 20 до 50 килограммов ягоды. В пунктах приема цена за килограмм порой превышает 2 рубля. С учетом ежедневных сборов местные жители могут неплохо заработать в сезон. Притом, что розничная цена стартует от 4 рублей за кило.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Будущее уже наступило – утверждают застройщики квартир. На рынке сегодня предложение превышает спрос, поэтому строители придумывают новые способы привлечь покупателей. К примеру, будущим новоселам предлагают погрузиться в виртуальную реальность: надев специальные очки, можно побывать в той самой квартире, ощутить себя, как дома, а не в гостях, и даже посмотреть в окно. Риелторы надеются, что новейшие технологии понравятся молодым людям, приобретающим свое первое жилье.

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Каждый четвертый белорус читает состав продуктов в магазине. Это данные последнего исследования рынка. Среди других полезных привычек современных людей – утилизация отходов, избавление от старых лекарств – так делает, к слову, 51% респондентов, при этом столько же используют народные средства для уборки дома. Что касается энергопотребления, то более 70% людей ремонтируют и чинят вещи, а также следят за экономией света и воды.