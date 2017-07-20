«Подготовили альбом «Деревня будущего»: поселок Копысь в Оршанском районе изменился до неузнаваемости

Новости Беларуси. Равнение на Копысь. Городской поселок в Оршанском районе оказался в центре внимания архитекторов. Меньше чем за год этот населенный пункт изменился до неузнаваемости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Похорошели улицы, вторую жизнь обрели многие социальные объекты. Появилась даже местная кольцевая дорога. В разработке генплана активное участие принимали сами жители поселка.