«Подготовили альбом «Деревня будущего»: поселок Копысь в Оршанском районе изменился до неузнаваемости
Новости Беларуси. Равнение на Копысь. Городской поселок в Оршанском районе оказался в центре внимания архитекторов. Меньше чем за год этот населенный пункт изменился до неузнаваемости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Похорошели улицы, вторую жизнь обрели многие социальные объекты. Появилась даже местная кольцевая дорога. В разработке генплана активное участие принимали сами жители поселка.
20 июля оценить масштаб работы и обсудить нюансы проектирования собрались специалисты со всей страны.
Дмитрий Семенкевич, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:
Подготовили альбом «Деревня будущего», в котором показали, как, какие элементы должны быть благоустроены, как должна развиваться социальная инфраструктура, какие площадки детские, игровые должны обязательно сопутствовать такие поселениям. Причем зависимость от типов. В принципе это такой документ, как уже должно быть создано. Теперь задача облисполкомов, конечно, проявить собственную инициативу, свое творчество для того, чтобы сделать не хуже, чем представлено в этом альбоме.
Копысь стал образцовой площадкой, по примеру которой должны расцветать средние населенные пункты. Об этом во время посещения Оршанского района говорил глава государства. Не менее двух поселков в год должны приобретать современный вид.