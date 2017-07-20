Игорь Сокол: «Мы готовы поделиться наработками в области агропромышленного комплекса Беларуси с украинскими партнерами»

Новости Беларуси. Около сотни белорусских автобусов готовятся отправиться по маршруту Минск-Киев, а отечественные троллейбусы будут колесить по дорогам Одессы. Контракты уже подписаны. Об этом 20 июля рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня это государство – второй по значимости наш торговый партнер. По итогам 2016 года товарооборот увеличился более, чем на 10%, правда, на фоне многолетнего снижения. Однако положительная динамика 2017 года, а по всем позициям экспорта и импорта – рост, дает основания думать, что год страны завершат успешно. Активно сотрудничают регионы, развивается промышленная кооперация.