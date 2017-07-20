Минздрав: цены на некоторые белорусские лекарства выше украинских и российских аналогов

Новости Беларуси. Анализ цен на лекарства, проведенный Минздравом, выявил ряд препаратов, стоимость которых на белорусском рынке выше, чем в сопредельных странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, вопрос ценообразования на рынке лекарств был поднят в ходе недавней рабочей поездки Президента в Витебскую область. Люди жаловались, что некоторые препараты не могут купить из-за дороговизны. Глава государства поручил проанализировать эту информацию.