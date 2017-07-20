Минздрав: цены на некоторые белорусские лекарства выше украинских и российских аналогов

Новости Беларуси. Анализ цен на лекарства, проведенный Минздравом, выявил ряд препаратов, стоимость которых на белорусском рынке выше, чем в сопредельных странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, вопрос ценообразования на рынке лекарств был поднят в ходе недавней рабочей поездки Президента в Витебскую область. Люди жаловались, что некоторые препараты не могут купить из-за дороговизны. Глава государства поручил проанализировать эту информацию.
Людмила Реутская, начальник Управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Министерство здравоохранения проанализировало цены на отечественные лекарственные средства. Действительно, из них на 39 наименований цены были несколько выше, чем цены на лекарственные средства украинского или российского производства. По этим наименованиям проведен тщательный анализ, мониторинг. Это лекарственные средства низкого ценового сегмента. Это действительно недорогие лекарственные средства. Отечественными производителями будут приняты все меры для того, чтобы снизить эти цены.