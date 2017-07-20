«Украинский бизнес активно едет из регионов»: белорусско-украинский бизнес-форум принимает Киев 21 июля

Новости Беларуси. Более 40 миллионов долларов – таковы ожидания от работы белорусско-украинского бизнес-форума. 21 июля его принимает Киев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние годы это одно из самых масштабных экономических событий в двусторонних отношениях. Деловой интерес подтверждает количество участников: на бизнес-площадке встретятся представители более 300 партнеров. Портфель контрактов сформирован. Так, ожидается подписание договора на поставку нашей карьерной техники на сумму 5 миллионов долларов.

Геннадий Чижиков, руководитель Торгово-промышленной палаты Украины:

Украинский бизнес едет активно из регионов. Только сегодня я получил сообщение о том, что еще 10 предпринимателей из Черкассчины едут специально на этот форум. Это интерес не только Киева, но и всей нашей страны к этому форуму.

Есть перспективы в коммунальном машиностроении. Украина по-прежнему заинтересована в развитии сельскохозяйственного машиностроения. Большие перспективы – все больше и больше об этом говорят – о развитии новой отрасли – стартапы, IT-технологии. Украина была и остается важным торгово-экономическим партнером Беларуси. Только за 5 месяцев 2017 года взаимный товарооборот составил более 1,5 миллиардов долларов. Отмечается рост по всем позициям экспорта и импорта. В настоящее время предприятия ориентируется на сотрудничество регионов. У белорусов есть возможность подключиться к инфраструктурным проектам. Это обновление дорожной сети, парка пассажирской и коммунальной техники. Хорошо сегодня развивается промышленная кооперация.

Игорь Сокол, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Украине:

До недавнего времени у нас в Украине работало 6 совместных производств. В мае началась сборка в Луцке троллейбусов «Белкоммунмаш».