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«Украинский бизнес активно едет из регионов»: белорусско-украинский бизнес-форум принимает Киев 21 июля

20 июля 2017 14:14
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Новости Беларуси. Более 40 миллионов долларов – таковы ожидания от работы белорусско-украинского бизнес-форума. 21 июля его принимает Киев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние годы это одно из самых масштабных экономических событий в двусторонних отношениях. Деловой интерес подтверждает количество участников: на бизнес-площадке встретятся представители более 300 партнеров. Портфель контрактов сформирован. Так, ожидается подписание договора на поставку нашей карьерной техники на сумму 5 миллионов долларов.

«Украинский бизнес активно едет из регионов»: белорусско-украинский бизнес-форум принимает Киев 21 июля-1

Геннадий Чижиков, руководитель Торгово-промышленной палаты Украины:
Украинский бизнес едет активно из регионов. Только сегодня я получил сообщение о том, что еще 10 предпринимателей из Черкассчины едут специально на этот форум. Это интерес не только Киева, но и всей нашей страны к этому форуму.

Есть перспективы в коммунальном машиностроении. Украина по-прежнему заинтересована в развитии сельскохозяйственного машиностроения. Большие перспективы – все больше и больше об этом говорят – о развитии новой отрасли – стартапы, IT-технологии.

Украина была и остается важным торгово-экономическим партнером Беларуси. Только за 5 месяцев 2017 года взаимный товарооборот составил более 1,5 миллиардов долларов. Отмечается рост по всем позициям экспорта и импорта. В настоящее время предприятия ориентируется на сотрудничество регионов.

У белорусов есть возможность подключиться к инфраструктурным проектам. Это обновление дорожной сети, парка пассажирской и коммунальной техники. Хорошо сегодня развивается промышленная кооперация.

«Украинский бизнес активно едет из регионов»: белорусско-украинский бизнес-форум принимает Киев 21 июля-4

Игорь Сокол, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Украине:
До недавнего времени у нас в Украине работало 6 совместных производств. В мае началась сборка в Луцке троллейбусов «Белкоммунмаш».

Конечно, наиболее привлекательной отраслью и сектором экономики Украины является агропромышленный комплекс. Это и поставка продукции сельхозмашиностроения, наших тракторов, и поставка удобрений (как калийных, так и азотных).

Я думаю, что в перспективе мы готовы поделиться теми наработками в области агропромышленного комплекса, которые существуют в Беларуси с нашими украинскими партнерами.

Последние месяцы в сотрудничестве двух стран отметились двумя солидными контрактами на поставку пассажирской техники. Так, около сотни белорусских автобусов готовятся к отправке по маршруту Минск–Киев, а Одесса закупила белорусские троллейбусы.

# Экономика # Беларусь-Украина # Игорь Сокол

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