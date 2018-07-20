Инвестиционное законодательство Беларуси не нуждается в изменении. О чём говорили на заводе «БЕЛДЖИ» 20 июля

Новости Беларуси. Однако необходимо улучшать практику применения инвестиционного законодательства Беларуси. Такое мнение было высказано на заводе «БЕЛДЖИ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 июля там прошло выездное заседание экономической коллегии Верховного суда. Представители госорганов, бизнесмены и депутаты обсудили вопросы, касающиеся нормативной базы в этой сфере, а также судебной защиты интересов инвесторов и правоприменительной судебной практики.

Юрий Кобец, заместитель председателя Верховного суда Беларуси:

Для того, чтобы найти необходимый баланс и критерии, с одной стороны, повысив уровень инвестиционной привлекательности, с другой стороны, ни в коем случае не нарушив интересы нашего государства, мы решили сегодня поговорить об этом честно, открыто.

Геннадий Свидерский, исполняющий обязанности генерального директора СЗАО «БелДжи»:

Рассмотрение вопросов совместно. Информационный обмен, практика и применение послужит тому, что не только будут декларированы условия, но и по этим условиям будут проводиться реальные работы, которые будут приносить и доходы инвестору, и доходы нашей стране.