Как в Беларуси выращивают арбузы и можно ли самому получить гибридный сорт?

Подходит ли климат Беларуси для выращивания арбузов? «Это рисковое дело», – подумала молодой агроном Анна и решила взяться за полосатую ягоду.
Подходит ли климат Беларуси для выращивания арбузов? «Это рисковое дело», – подумала молодой агроном Анна и решила взяться за полосатую ягоду.
О современных технологиях, которые используют белорусские фермеры, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Анна Крапивка, агроном фермерского хозяйства Минской области:
Зачем покупать за границей, поднимать их хозяйства, если можно создавать свое?
Начинали 6 лет назад, когда просто дали семечки попробовать, и у нас получился такой сладкий, сочный арбуз, что в дальнейшем решили освоить технологию возделывания арбузов на территории Республики Беларусь.
Мы произвели свой гибрид. Специально посеяли два сорта, а между ними – гибрид. Убрали мужские цветки и получился специфический арбузик.
Главное, уверена агроном, к делу подходить с любовью, не бояться рисковать и соблюдать технологию.
Анна Крапивка:
На более лучших землях россияне получают такую же урожайность, как мы на своих худших. Что можно говорить, это аграрная страна. Можно сказать, мы выросли в полях, выросли в деревнях. Мы любим этот труд.
Подробнее в видеоматериале.
Читайте также:
Как выращивать помидоры и огурцы в теплице круглый год, рассказала овощевод из Витебского района
С одного растения – около 15 кг ягод. Даже на севере Беларуси можно успешно выращивать виноград
«Великолепная ягода, изумительный вкус». Известный витебский виноградарь рассказал о своих экспериментах