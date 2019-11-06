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Как в Беларуси выращивают арбузы и можно ли самому получить гибридный сорт?

06 ноября 2019 09:30
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Подходит ли климат Беларуси для выращивания арбузов? «Это рисковое дело», – подумала молодой агроном Анна и решила взяться за полосатую ягоду.

Как в Беларуси выращивают арбузы и можно ли самому получить гибридный сорт?-1

О современных технологиях, которые используют белорусские фермеры, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Как в Беларуси выращивают арбузы и можно ли самому получить гибридный сорт?-4

Анна Крапивка, агроном фермерского хозяйства Минской области:
Зачем покупать за границей, поднимать их хозяйства, если можно создавать свое?

Начинали 6 лет назад, когда просто дали семечки попробовать, и у нас получился такой сладкий, сочный арбуз, что в дальнейшем решили освоить технологию возделывания арбузов на территории Республики Беларусь.

Мы произвели свой гибрид. Специально посеяли два сорта, а между ними – гибрид. Убрали мужские цветки и получился специфический арбузик.

Главное, уверена агроном, к делу подходить с любовью, не бояться рисковать и соблюдать технологию.

Как в Беларуси выращивают арбузы и можно ли самому получить гибридный сорт?-7

Как в Беларуси выращивают арбузы и можно ли самому получить гибридный сорт?-9

Как в Беларуси выращивают арбузы и можно ли самому получить гибридный сорт?-11

Анна Крапивка:
На более лучших землях россияне получают такую же урожайность, как мы на своих худших. Что можно говорить, это аграрная страна. Можно сказать, мы выросли в полях, выросли в деревнях. Мы любим этот труд.

Подробнее в видеоматериале.

Как в Беларуси выращивают арбузы и можно ли самому получить гибридный сорт?-14

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# Сельское хозяйство # Экономика # Анна Крапивка # Фотофакт

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