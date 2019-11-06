Как в Беларуси выращивают арбузы и можно ли самому получить гибридный сорт?

Подходит ли климат Беларуси для выращивания арбузов? «Это рисковое дело», – подумала молодой агроном Анна и решила взяться за полосатую ягоду.

О современных технологиях, которые используют белорусские фермеры, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Анна Крапивка, агроном фермерского хозяйства Минской области:

Зачем покупать за границей, поднимать их хозяйства, если можно создавать свое?

Начинали 6 лет назад, когда просто дали семечки попробовать, и у нас получился такой сладкий, сочный арбуз, что в дальнейшем решили освоить технологию возделывания арбузов на территории Республики Беларусь.

Мы произвели свой гибрид. Специально посеяли два сорта, а между ними – гибрид. Убрали мужские цветки и получился специфический арбузик.

Главное, уверена агроном, к делу подходить с любовью, не бояться рисковать и соблюдать технологию.